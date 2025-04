Posiadacze PS Plus zgarną świetne dodatki za darmo, w tym DLC do nowego, darmowego FPS-a

Darmowe DLC do popularnych gier tylko w PS Plus. Nowości dotyczą mocno popularnych pozycji, czyli FragPunk oraz Asphalt Legends.

Ale chwila – aby w ogóle móc odebrać nowości za darmo, trzeba przecież posiadać abonament. Na szczęście da się go zgarnąć o wiele taniej, wystarczy rzucić okiem na ofertę Instant-Gaming.

PS Plus z darmowym DLC do FragPunk i Asphalt Legends Unite

Pierwszy z nich dotyczy niedawnej sporej premiery free-to-play na konsolach. „FragPunk: PlayStation Plus Specjalny Pakiet” wzbogaci twoją rozgrywkę o 500 FragPunk Coinów i 1000 złota – kluczowych walut w grze. Dodatkowo w pakiecie znajdziesz 10 podstawowych zestawów naklejek, 5 puszek Curiosity Pop oraz Planetarny Licznik Zabójstw Broni.

Drugi bonus to „Asphalt Legends Unite – wiosenny pakiet na wyłączność dla PlayStation Plus”. Ten darmowy zestaw pozwoli ci odblokować ekskluzywny samochód Jaguar XE SV Project 8, dodatkowo zgarniesz aż 200 000 kredytów oraz 1500 żetonów. Kredyty możesz wydać na ulepszanie swoich pojazdów, a żetony przydadzą się do odblokowania nowych aut i zakupów w sklepie.

Aby odebrać oba pakiety, wystarczy być subskrybentem PlayStation Plus i pobrać je bezpośrednio ze sklepu PlayStation Store. Możesz to zrobić zarówno z poziomu konsoli, jak i przez przeglądarkę internetową. Po wejściu na stronę produktu wybierz opcję „Subskrybuj i kup” (mimo że cena wynosi 0,00 zł), a zawartość zostanie przypisana do twojego konta. Pamiętaj, że do korzystania z tych dodatków potrzebujesz podstawowych wersji gier FragPunk oraz Asphalt Legends Unite. Te, na szczęście, są całkowicie darmowe.

Źródło: PlayStation Store