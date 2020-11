PS Plus Collection powodem bana od Sony. Gracz sprzedawał dostęp do konta

Sony zbanowało nieuczciwego użytkownika PS Plus Collection. Gracz sprzedawał dostęp do kolekcji graczom z PlayStation 4.

Kolekcja PlayStation Plus to całkiem miłe udogodnienie dla osób, które zaczynają swoją przygodę z PlayStation od PS5. Zestaw świetnych gier z poprzedniej generacji pozwala na nadrobienie najważniejszych tytułów ostatnich lat, a dodatkowo niektóre gry otrzymały next-genowe ulepszenia.

Dostęp do kolekcji posiada każdy posiadacz PS5 z aktywnym abonamentem PlayStation Plus i po aktywacji na konsoli można z niej także korzystać na poprzedniej generacji. Oczywiście znalazły się osoby, które postanowiły zarobić na tym udogodnieniu.

Sony zbanowało gracza, który sprzedawał dostęp do PS Plus Collection posiadaczom PS4. Konto sprzedawcy zostało zablokowane permanentnie, a kupujących jedynie na dwa miesiące.

Co ciekawe, rzeczony „biznesmen” nie był jedynym takim przypadkiem. Sony odkryło, że tego typu transakcji odbyło się znacznie więcej i zablokowało konta osób biorących w nich udział. Japończycy nie zamierzają tolerować oszustw systemu.

Dostęp do kont był sprzedawany za około 8 dolarów, czyli stosunkowo niewiele jak na sprezentowanie do tak wielu świetnych produkcji. Zapewne w przyszłości Sony wprowadzi limit urządzeń, do których może być przypisana kolekcja.

Jeśli macie już PlayStation Plus Collection i nie wiecie od czego zacząć zabawę, to w tym miejscu znajdziecie nasze zestawienie najciekawszych propozycji.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.