Nowiutka gra w PS Plus właśnie otrzymała wielką aktualizację PS5 Pro

Banishers: Ghosts of New Eden z łatką na PS5 Pro tuż przed premierą w PS Plus. To więc idealna okazja dla nowych graczy dysponujących mocniejszą konsolą.

Dobre wieści dla posiadaczy PS5 Pro i abonentów Extra lub Premium. Świetne RPG od twórców Life is Strange właśnie dostało aktualizację.

Nowa gra w PS Plus i nowy patch

Już dziś do katalogu PS Plus Extra i Premium trafi Banishers: Ghosts of New Eden. To zaskakujące i ambitne nastrojowe RPG od Don’t Nod. I to nie wszystko. Tuż przed premierą w usłudze gra doczekała się łatki dedykowanej PS5 Pro, która poprawia grafikę i wydajność. Konkretów w patch notesach nie znajdziemy, ale Focus Entertainment obiecało „lepszą oprawę wizualną i płynniejsze działanie”. Dla nowego tytułu w katalogu to timing perfekcyjny.

W Banishers trafiamy do 1695 roku, do mrocznych, nawiedzonych kolonii Ameryki Północnej. Gramy jako para łowców duchów – Red i Antea. Problem w tym, że po nieudanej misji Antea… sama staje się duchem. Gra łączy klasyczne RPG z dramatem osobistym, eksploracją i trudnymi decyzjami moralnymi. I chociaż zebrała bardzo dobre recenzje, to w momencie premiery nie przebiła się do szerszego grona graczy.

Teraz może się to zmienić. Dzięki PS Plus Banishers trafi do większej liczby osób. W tym również tych, które chętnie przetestują je w streamingu w ramach abonamentu Premium. A że gra działa teraz jeszcze lepiej na PS5 Pro? To już tylko dodatkowy powód, by dać jej szansę. Szczególnie że tytuł potrafi wciągnąć swoją atmosferą, emocjami i niebanalnym światem. Jeśli ktoś szuka RPG-a z duszą – dosłownie i w przenośni – to dobrze trafił.

