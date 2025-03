Tylko wczoraj informowaliśmy Was o dwóch darmowych grach na platformie Steam. Pierwsza to Scheming Through The Zombie Apocalypse: The Beginning (trochę długi tytuł, wiemy). W tym przypadku jest to oferta ograniczona czasowo; grę odebrać możecie do 18 marca. Drugą produkcją jest darmowa strzelanka Blood Strike, która zbiera sporo pozytywnych opinii od użytkowników platformy. Dzisiaj przychodzimy do Was z nieco innym tytułem, ponieważ mamy tutaj do czynienia z krótkim i przyjemnym indykiem.

Przyjemna gra za darmo na Steam. Odbierz prezent na PC

Wczoraj na platformie Steam wydana została gra pod tytułem Cobble: The Stone Forager. Za jej stworzenie odpowiada niezależne studio Twenty Lenses, a wydaniem zajęło się zaś DigiPen Institute of Technology. To urocza przygodówka, która koncentruje się na eksploracji i zbieraniu zasobów.

Po katastrofie statku rozbitkowie trafiają na tajemniczą wyspę, gdzie brakuje im wszystkiego – jedzenia, schronienia, a także narzędzi. Ich jedyną nadzieją staje się natomiast Cobble, kamienny gigant, który budzi się z długiego snu i postanawia pomóc osadnikom zbudować nowy dom. Możemy odblokowywać nowe obszary i zdobywać lepsze materiały, odkrywając również przeszłość wyspy oraz twórcy samego Cobble’a.

Przypominamy, że przedwczoraj na Steam wystartowała wielka Wiosenna Wyprzedaż. Z tej okazji informowaliśmy Was już o darmowych prezentach do odebrania. Oprócz tego zebraliśmy dla Was produkcje z największymi obniżkami. Możecie też zgarnąć Cyberpunka 2077 w historycznie niskiej cenie.

Źródło: Steam