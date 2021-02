PlayStation Store. Do cyfrowego sklepu 11 lutego trafią dwie nowe gry

Dnia 11 lutego (czwartek) w cyfrowym sklepie PlayStation Store, pojawią się dwie nowe gry.

Trzeba przyznać, że oferta na nadchodzący tydzień nie zapowiada się oszałamiająco. Zainteresowani gracze będą mogli zassać produkcję: Little Nightmares II lub Shoot 1Up DX.

Little Nightmares II to platformówka grozy od Tarsier Studios. Scenariusz przedstawi losy Szóstki (bohaterki znanej z pierwszej odsłony) oraz chłopca o imieniu Mono. Oboje znajdą się w Wieży Sygnałowej, poznając sekrety skrywane w tym mrocznym miejscu. Istotnym elementem mechaniki ma być kooperacja między protagonistami. Współpraca będzie niezbędna, by popchnąć fabułę do przodu i rozwikłać łamigłówki stojące na drodze do realizacji celu.

Shoot 1Up DX to natomiast rasowy shmup, nastawiony na eksterminacje wrogich sił. W grze przyjdzie nam kierować aż 30 statkami w tym samym czasie, przy czym bawiąc się z drugim graczem, pojawi się możliwość kierowania aż 60 pojazdami. Zwiedzimy osiem zróżnicowanych plansz, by na końcu każdej z nich zmierzyć się wymagającym bossem.

Któraś z gier przykuła Waszą uwagę?

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.