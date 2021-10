Zdarzy się, że podczas gry w Minecrafta będziecie potrzebować skorzystać z komend, czyli ze specjalnych poleceń przez wielu nazywanych też „cheatami”. Jak z nich korzystać i które warto znać?

Uwaga – poradnik został przygotowany w oparciu o wersję Minecraft Java Edition 1.17.1. Część omawianych komend nie istnieje w wydaniu Bedrock Edition stworzonym z myślą o PC, konsolach i urządzeniach z systemami mobilnymi.

W tym tekście poruszam temat tylko i wyłącznie poleceń dostępnych standardowo w grze. Na serwerach multiplayer istnieje możliwość instalacji specjalnych pluginów, które mogą dodawać kolejne instrukcje, których twórcy Mojangu nie przewidzieli w swojej produkcji.

Komendy w Minecrafcie można podzielić na kilka kategorii. Część z nich działa tylko w trybie dla jednego gracza, a inne na serwerach. W tym drugim przypadku wymagane są dodatkowe uprawnienia, które posiadają tzw. operatorzy oraz osoby mające bezpośredni dostęp do konsoli serwera.

Gdzie wpisywać komendy?

Standardowo w Minecraft wpisywanie komend odbywa się w tym samym miejscu, gdzie piszecie wiadomości na czacie ogólnym. Naciśnijcie literę „T”, a następnie poprzedźcie ją slashem. Istnieje także o wiele szybszy sposób utworzenia takiej kombinacji. Wystarczy od razu nacisnąć slash i proszę bardzo! Czat gotowy do wpisywania „cheatów”.

Jak zdobyć uprawnienia do wpisywania wszystkich komend w Minecraft?

W trybie dla pojedynczego gracza „cheaty” nie są standardowo włączone. Jeśli nie aktywowaliście ich przy tworzeniu świata (w tym miejscu znajdziecie informację, jak to zrobić), dalej macie możliwość aktywowania komend. Naciśnijcie „Escape” i wybierzcie opcję „Udostępnij w LAN”. To oczywiście pozwoli osobom w Waszej sieci lokalnej dołączyć do Waszego świata, ale wielu nie wie, że jednocześnie zezwoli to na wpisywanie wszystkich poleceń.

W trybie dla wielu graczy osoby obdarowane uprawnieniami operatorów mogą nadawać innym graczom również rangę „opa”. Wystarczy wpisać poniższe polecenie:

/op [nazwa_gracza]

Możecie je wpisać również prosto z konsoli serwera, co dla administratorów lub hostów będzie wygodniejsze.

Komenda na… wszystkie komendy w Minecraft

Choć w tym tekście poruszam temat najpotrzebniejszych komend, czasem dobrze jest zainteresować się także pozostałymi lub sprawdzić więcej dostępnych ich wariantów. Tu z pomocą przychodzi „pomoc”, a w zasadzie z angielskiego „help”. Poniższy zapis wyświetli listę dostępnych poleceń do wpisania.

/help

Istnieje także możliwość otrzymania bardziej szczegółowych informacji odnośnie danej komendy. Wystarczy wpisać jej nazwę po powyższym zapisku według następującego przykładu:

/help [komenda]

Zmiana trybu gry

Dzięki tej komendzie dowolnie możecie przełączać się między trybem survival, creative, spectator oraz adventure. Nic nie stoi na przeszkodzie, abyście opcjonalnie dopisali jeszcze nazwę innego gracza. Bez wykonania polecenie będzie dotyczyło tylko Was.

/gamemode [survival/creative/spectator/adventure] [opcjonalna_nazwa_innego_gracza]

Istnieje wygodniejszy sposób, jeśli chcecie sami sobie zmienić tryb gry. Wystarczy przytrzymać „F3” oraz w tym samym momencie naciskać „F4”. Wtedy pojawi się specjalne menu, które jest swego rodzaju skrótem.

Zmiana pory dnia

Podczas grania często zdarzy się Wam, że będziecie potrzebować, aby była konkretna pora dnia. W Minecrafcie wiele mechanik jest zależnych właśnie od czasu wskazywanego na zegarze. Na szczęście jest i polecenie, które pozwala tym manipulować.

/time set [od 0 do 2147483647] lub [day/noon/night/midnight]

Teleportacja

Wbrew pozorom teleportacja nie przyda się tylko w trybie multiplayer. Wielu graczy może kojarzyć tę komendę właśnie z przenoszenia się do innych osób na serwerze, jednakże jest to coś użytecznego także w rozgrywce jednoosobowej. Zacznę jednak od wariantu do rozgrywki wieloosobej. Jeśli nie wpiszecie niczego w pierwszym argumencie, automatycznie komenda zadziała na Was i przeteleportuje Was do wskazanego gracza lub bytu.

/tp [opcjonalny_gracz/byt] [gracz/byt]

Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by przeteleportować kogoś lub siebie we wskazane koordynaty:

/tp [opcjonalny_gracz/byt] [koordynaty]

Odnalezienie konkretnego biomu

Być może potrzebujecie znaleźć się w konkretnym biomie w celu pozyskania jego ekskluzywnych materiałów albo chcecie tam zamieszkać lub po prostu ciekawość Was zżera, jak daleko takowy się od Was znajduje. Wpiszcie następujący tekst, aby zlokalizować potrzebne koordynaty. Uwaga, gra zwróci Wam zawsze położenie biomu o danym typie, który jest najbliższej Was.

/locatebiome [nazwa_poszukiwanego_biomu]

Jeśli najedziecie kursorem na koordynaty, które pojawiły się na czacie i naciśniecie LPM, automatycznie w polu tekstowym pojawi się komenda do teleportacji do poszukiwanego biomu.

Odnalezienie konkretnej struktury

Istnieje także analogiczne polecenie, które pozwoli Wam odnaleźć położenie struktur w Waszym świecie gry. Niestety, nie da się nim zlokalizować wszystkiego, np. monster spawnerów lub fontann na pustyni. Mimo to, twórcy pomyśleli o większości takich miejsc, więc i tak jest to bardzo użyteczny „cheat”.

/locate [nazwa_poszukiwanej_struktury]

I w tym przypadku każdorazowo gra przeniesie Was do najbliższej takiej lokacji, a także będziecie mogli wykorzystać trik związany z najechaniem na koordynaty na czacie.

Zmiana poziomu trudności

Ta komenda przyda się szczególnie na serwerach, gdzie nie jesteście w stanie zmienić poziomu trudności rozgrywki z poziomu opcji schowanych pod przyciskiem „Escape”. Oczywiście poziom trudności na danym świecie jest ustawieniem globalnym, co znaczy, że dotyczy każdego gracza.

/difficulty [peaceful/easy/normal/hard]

Nakładanie zaklęć na przedmioty

Istnieje także możliwość, by zakląć swoje itemy. Można tego używać na własnych przedmiotach trzymanych w danym momencie w ręce, ale nie stoi nic na przeszkodzie, aby obdarować enchantem innego gracza.

/enchant [nazwa_gracza] [nazwa_enchantu] [poziom_enchantu]

Zmiana zasad gry

W Minecraft istnieje masa ukrytych zasad do zmiany. Nic nie stoi na przeszkodzie, abyście wyłączyli wypadanie przedmiotów po śmierciu lub działanie pogody, a przykładów jest znacznie więcej.

/gamerule [zasada_do_zmiany] [true/false]

Wyjątkiem od powyższego zapisu są dwa warianty dotyczące prędkości czasu (ticków na sekundę) oraz długości komend wpisywanych w bloku poleceń. Wtedy zapis wygląda następująco:

/gamerule [randomTickSpeed/maxCommandChainLength] [wartość]

Przyzywanie przedmiotów

Zdarzy się, że będziecie chcieli przyzwać konkretne przedmioty. W Minecraft jest też kilka ukrytych, których nawet nie zdobędziecie w trybie creative, np. blok poleceń. Oznacza to, że jedynym sposobem na ich przywołanie ich przy pomocy komendy.

/give [nazwa_gracza] [nazwa_przedmiotu] [opcjonalna_ilość] [opcjonalnie_metadata] [opcjonalnie_tag_danych]

Wypełnianie przestrzeni blokami

Ta komenda szczególnie spodoba się budowniczym oraz osobom lubującym się w konstrukcjach z czerwonego kamienia. Pozwala wypełnić przestrzenie o postaci graniastosłupa wybranym blokiem. Wpisanie jednej komendy zajmie Wam znacznie mniej czasu niż postawienie kilku setek klocków.

/fill [koordynaty_pierwszego_wierzchołka] [koordynaty_drugiego_wierzchołka] [nazwa_bloku]

Wywołanie pogody

Potrzebujecie, aby przestał padać deszcz? Chcecie wywołać burzę, aby latać przy pomocy zaklętego trójzębu? A może przydałby się Wam naładowany Creeper, aby zdobyć kilka czaszek innych mobów? Dzięki tej instrukcji dowolnie zmienicie pogodę.

/weather [clear/rain/thunder] [opcjonalnie_czas]

Natychmiastowe zabicie gracza

W przypadku, gdy trzeba szybko wrócić na spawn albo macie dość zachowania innego gracza lub po prostu chcecie mu zrobić nieprzyjemnego psikusa, dobrze mieć w głowie komendę na natychmiastowe zabicie. Uwaga! Bez wpisania nazwy innej osoby z serwera użyjecie tego polecenia na sobie!

/kill [opcjonalna_nazwa_gracza]

Przyzywanie bytów w Minecraft

Potrzebujecie zrespić danego moba? Nic trudnego, wystarczy, że wpiszecie poniższą linijkę na czacie. Jeśli nie określicie koordynatów, byt pojawi się dokładnie w miejscu, gdzie stoicie.

/summon [nazwa_bytu] [opcjonalne_koordynaty] [opcjonalny_tag_danych]

Ustawienie punktu spawnu danego gracza

Spawnpoint to miejsce, w którym pojawia się gracz, gdy pierwszy raz dołączy do świata. Lokacja ta jest standardowo na sztywno ustawiona i bez ingerencji komendą nie jest możliwa do zmiany. Da się ją odszukać przy pomocy kompasu oraz po prostu ginąc, gdy gracz nie ma ustawionego żadnego punktu odrodzenia.

/spawnpoint [nazwa_gracza] [koordynaty]

I to by było na tyle. Jak widać, jest tego sporo, ale gra w Minecrafta będzie dzięki omówionej treści znacznie przyjemniejsza. To tylko jeden z dotychczasowych poradników na Planecie Gracza do tej kanciastej gry. Więcej tego typu tekstów znajdziecie w tym miejscu, a zaufajcie mi, że mogą znacznie wzbogacić Waszą wiedzę o tej niesamowitej produkcji.