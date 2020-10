Media Expert Days – Festiwal Promocji, również dla graczy

Tylko 2 dni potrwa październikowy Media Expert Days – Festiwal

Promocji.

Media Expert startuje z jesiennymi akacjami sprzedażowymi. Media Expert Days – Festiwal Promocji potrwa zaledwie 2 dni, warto jednak ten krótki czas wykorzystać na sprawdzenie obniżonych cen setek produktów.

Wśród festiwalowego asortymentu znajdziemy sprzęt z różnych segmentów, a my szczególnie polecamy zajrzeć do zakładki GAMING, gdzie znajduje się promocyjna oferta na komputery i akcesoria gamingowe. Są też gry na PC oraz konsole PlayStation 4 / Xbox One, a do tego laptopy dla gracza. Wiele z urządzeń objętych akcją jest przecenionych nawet o kilkaset złotych.

Zakupy można rozłożyć na 60 rat, których oprocentowanie wynosi 0 proc. Wszystkie festiwalowe produkty objęte są bezpłatną dostawą.

Źródło: informacja prasowa, opracowanie własne

Darek Madejski Wychowany na Amidze i pierwszej odsłonie PlayStation. Do dziś często sięga po hity z lat 90.