Posiadacze aktywnego abonamentu PS Plus mogą odbierać kolejny ekskluzywny prezent do gry War Thunder, zarówno na PS4, jak i PS5.

PlayStation Plus to nie tylko comiesięczny zestaw gier oraz dostęp do wieloosobowej gry online. Jeśli posiadacie wersję Premium, macie dostęp do katalogu klasyków, wersji próbnych gier, graniu strumieniowym w chmurze na PS5. Katalog gier jest dostępu zarówno w Premium, jak również w wersji Extra. Wszystkie warianty subskrybcji mają jednak dostęp do unikalnej zawartości, czyli między innymi ekskluzywnych prezentów w postaci DLC do różnych tytułów. Niedawno udostępniono kolejny!

Prezent dla subskrybentów PS Plus. Zestaw do War Thunder

Najnowszym prezentem jest zestaw Retrofuture Tank Snail Bundle do gry War Thunder. Ten bezpłatny pakiet możecie pobrać zarówno na konsolach PlayStation 4, jak i PlayStation 5. Otrzymacie wówczas unikalną naklejkę ze starożytnym ślimakiem człogowym (tak, dobrze czytacie), a także bonusy.

Są to boostery: 5 boosterów premium +75% punktów badań na 10 misji, a także 5 boosterów premium +75% Srebrnych Lwów, również na 10 misji. Oferta jest dostępna wyłącznie dla subskrybentów PlayStation Plus.

Przypomnijmy, że War Thunder to gra sieciowa, która została udostępniona w modelu free-to-play jeszcze w 2013 roku. Od tego czasu pojawiła się nie tylko na komputerach osobistych, ale również na konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series X/S. Gra jest także dostępna na urządzeniach mobilnych z systemami iOS oraz Android.

Źródło: PlayStation Store