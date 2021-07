Fan Horizon pokazał przepiękny plakat z gry

W oczekiwaniu na ujawnienie daty premiery Horizon Forbidden West zdolny fan stworzył plakat z gry, który prezentuje się zachwycająco.

Użytkownik Reddita o pseudonimie Firescorpio_Photo zajmuje się tworzeniem grafik z produkcji wideo (głównie tych na PlayStation). Tym razem twórca wziął na warsztat nową odsłonę Horizon i Aloy, czego rezultatem jest poniższy plakat.

Autor pochwalił się swoim dziełem na forum, wzbudzając zachwyt społeczności. W komentarzach na Reddicie gracze pytają, czy ma też inne grafiki. Okazuje się, że ma – stworzył już chociażby plakaty do gier takich jak God of War czy Days Gone. Ktoś poprosił też dziś o Bloodborne – i artysta się zgodził, więc już wiadomo, nad czym będzie pracował w najbliższym czasie.

Produkcja od Guerilla Games została zaprezentowana w maju podczas State of Play. Wtedy ujrzeliśmy gameplay z wersji na PS5, który wygląda naprawdę nieźle. Twórcy pamiętają też o osobach, które będą ogrywały tytuł na konsolach poprzedniej generacji. Tutaj piszemy więcej o różnicach pomiędzy wydaniem gry na PS4 i PS5.

Oficjalnie wiemy, że prace nad Horizon Forbidden West dobiegają końca. Twórcy obiecali, że fani mogą spodziewać się tytułu jeszcze w tym roku – i tak najprawdopodobniej będzie.