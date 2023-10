Kultowa gra z PSX powraca po 23 latach w odświeżonej wersji

Hogs of War to taktyczna gra turowa, która oryginalnie ukazała się jakieś 23 lata temu na PSX. W momencie debiutu nie przekonała do siebie recenzentów i zdobyła raczej mieszane opinie. Mimo wszystko stała się kultową produkcją dla wiernego i oddanego grona fanów, których nieco przybyło, gdy ukazał się port na PC. Czy więc potrzeba odświeżenia względnie niszowej, ale dla pewnych kręgów kultowej produkcji? Lardcore uważa, że tak.

Remaster klasyka zapowiedziano parę lat temu, ale słuch o nim zaginął. Wydawało się, że sprawa jest przegrana, ale nagle dostaliśmy aktualizację w tym temacie. Okazuje się, że twórcy niebawem startują z kampanią na Kickstarterze. Zamierzają zebrać fundusze potrzebne do ukończenia gry, a każde dodatkowe pieniądze to więcej atrakcji dla graczy. Wśród pobocznych celów jest choćby wersja gry na PC.

Hogs of War w wersji odświeżonej ma być remasterem, a nie remake’iem, także nie spodziewałbym się rewolucji. Dla wiernego grona fanów brzmi to jak świetny pomysł. Tytuł nie jest grywalny w abonamencie PlayStation Plus Classics na PS5 ani PS4. Do tego wersja na Steam praktycznie nie działa na współczesnym sprzęcie.

Z zasady jednak nie zachęcam do wspierania projektu na Kickstarterze, bo nie zawsze takie kampanie kończą się pozytywnie. Mimo wszystko fani powinni czekać, aż dostaniemy więcej informacji w sprawie projektu.