Zwiastun GTA VI pochodzi ze „zwykłego” PS5. Szykuje się graficzna rewolucja?

Nowy zwiastun Grand Theft Auto VI zadebiutował niespodziewanie wczoraj i z miejsca przebił rekordy. Rockstar Games na domiar dobrego wrzuciło do sieci tony nowych informacji, w tym wiele fabularnych ciekawostek. Warto jednak przyjrzeć się bliżej samemu materiałowi wideo, bo wygląda nieziemsko dobrze. A pochodzi z… PS5.

Zwiastun GTA VI pochodzi z PS5

Kto by pomyślał, że przy kolejnej odsłonie Grand Theft Auto to nie tylko sama zawartość zwiastuna robi wrażenie, ale także fakt, że świetnie prezentuje się on na bazowej wersji PlayStation 5. Na końcu najnowszego trailera pojawił się dopisek „Captured on PS5”. Jasno wskazuje, że materiał zarejestrowano na standardowej konsoli, a nie na jeszcze niewydanej, mocniejszej wersji Pro.

Ten prosty komunikat niesie ze sobą kilka kluczowych wniosków. Po pierwsze, twórcy (i Sony) chcą przekazać, że już podstawowy PS5 radzi sobie z wysokiej jakości wizualizacjami – bez konieczności sięgania po droższy wariant. Po drugie, potwierdza to rzekome marketingowe partnerstwo Sony z Rockstar Games. PlayStation może mieć więc umowę na promocję tytułu.

Jeśli zaś chodzi o samą grafikę, trailer prezentuje m.in. realistyczne odwzorowanie światła ulicznych lamp o zmierzchu, szczegółowe tekstury budynków czy rozległe widoki zachodzącego słońca nad Vice City. Dynamiczne cienie, wysokiej jakości odbicia na mokrych nawierzchniach i gęste zarośla palm robią wrażenie, sugerując, że GTA VI może wprowadzić nową jakość w świecie otwartych gier akcji, a nawet jeśli tak nie będzie, to przynajmniej możemy możemy liczyć na kolejną olśniewającą produkcję Rockstara. W końcu Red Dead Redemption 2 ma już tyle lat, a nadal prezentuje się fenomenalnie.

Do premiery pozostały jeszcze ponad rok i póki co nie znamy finalnych specyfikacji technicznych ani tego, w co celują twórcy. Wydaje się jednak, że użytkownicy PS5 mogą spać spokojnie. A jeśli macie PlayStation 5 Pro… to już w ogóle!

