Znany twórca apeluje do Rockstar Games. GTA VI nie powinno być przesadnie drogie

Reżyser serii Ori i popularnego No Rest for the Wicked twierdzi, że GTA VI nie powinno kosztować więcej niż 69 dolców. To miłe z jego strony.

Rosnące koszta produkcji gier skłoniły Nintendo i Microsoft do podniesienia stawek do 80 dolarów za nowe produkcje AAA. Wywołało to oczywiste oburzenie społeczności. Wobec tych ruchów Thomas Mahler, szef Moon Studios i reżyser Ori, zaapelował do Rockstar o zachowanie przyjaznej ceny.

Perspektywa rynku a GTA VI

Mahler opublikował w serwisie X wpis: “Jest tylko jedna właściwa cena dla GTA VI i to 69 dolarów”. Choć część osób potraktowała to jako żart, intencje wydają się jasne – zbyt wysoka cena mogłaby zrazić nawet najbardziej zapalonych fanów. A przynajmniej tak uważa deweloper.

Analitycy podkreślają, że GTA VI sprzeda się znakomicie przy każdej cenie, ale każdy dolar więcej to mnóstwo dodatkowego zysku dla Rockstar. Podniesienie ceny o 10 dolców zwiększyłoby marże studia niemal o 15%. Tymczasem trend podnoszenia cen do 80 USD ma swoje uzasadnienie w rosnących kosztach produkcji i inflacji. Wielu fanów obawia się, że będzie to bariera dla części społeczności. Jeśli Rockstar zdecyduje się na niższą cenę, zyska sympatię graczy i może uniknąć narastających głosów krytyki. To akurat jest bardzo mało prawdopodobne.

Mimo że trend wprowadzania wyższych cen gier staje się standardem, opinia reżysera Ori pokazuje, że nawet niewielki spadek ceny może zyskać sympatię graczy. Pytanie brzmi, czy Rockstar przychyli się do prośby, czy skorzysta z okazji na większe dochody.

