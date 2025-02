GTA VI napędzi sprzedaż konsol. Gracze znów rzucą się na PlayStation i Xbox

Jedna z największych premier w dziejach w teorii zbliża się wielkimi krokami, bo Take-Two nadal jest pewne wydania GTA VI w 2025 roku. Tytuł może okazać się przy tym jedną z niewielu gier, którym udało się napędzić sprzedaż konsol.

GTA VI z potencjałem „console sellera”

Pojęcie „system seller” dotyczy gier, które mają zdolność przekonania graczy do zakupu danego sprzętu, aby tylko w nią zagrać. Niegdyś za takie uważano gry z serii Halo czy wiele tytułów first-party PlayStation. Szef Take-Two Strauss Zelnick ma jednak nadzieję na to, że GTA VI napędzi sprzedaż konsol ogólnie – wywołując takie zainteresowanie, że sporo osób bez Xbox czy PlayStation rzuci się do sklepów, aby tylko ją uruchomić. A – jak wiemy – od jakiegoś czasu sprzedaż konsol utknęła w miejscu. To normalne zjawisko w drugiej połowie życia generacji.

W rozmowie dla IGN Strauss Zelnick znów nie puścił pary z ust na temat potencjalnego wydania Grand Theft Auto VI na PC. Gra z pewnością trafi na tę platformę, ale w późniejszym czasie, bo to się po prostu opłaca. Co jednak z konsolami? Spokojnie, gracze powinni kupić sprzęt tylko po to, aby móc zagrać w wielce wyczekiwaną premierę.

Kiedy na rynku pojawia się duży tytuł, a mamy ich w planach wiele, to historycznie sprzedaje to konsole i myślę, że tak będzie w tym roku. Nie sądzę, że taryfy będą naszym przyjacielem, ale myślę, że w kalendarzu na 2025 rok nastąpi znaczący wzrost sprzedaży konsol ze względu na harmonogram premier, nie tylko od nas, ale także od innych. Nie martwię się więc o to [spadek sprzedaży konsol]. Myślę, że trendem, na którym warto się skupić, jest rosnący udział w rynku, który znajduje odzwierciedlenie w PC. – uważa prezes Take-Two

Co jak co, ale GTA VI z pewnością ma taki potencjał. Jest to o tyle ciekawe, że Zelnick wspomina także o innych premierach, nie tylko od Take-Two. Nie do końca wiemy, które gry konsolowo-ekskluzywne ma na myśli, ale może tyczyć się to również premier na PC. W końcu współcześnie gry nierzadko wymagają naprawdę potężnego sprzętu, a PS5 czy Xbox Series X są tańszym sposobem na uruchomienie nowości w dobrej jakości.

