Kolejne opóźnienie GTA VI się nie wydarzy. Take-Two potwierdza

GTA 6 powstaje od 2020 roku. Take-Two: „To nasz najbardziej ambitny projekt – nie będzie już opóźnień“

Po latach spekulacji, przecieków i oczekiwań mamy w końcu konkrety. Szóste GTA, najbardziej wyczekiwana gra dekady, powstaje od 2020 roku, a według najnowszych informacji od Take-Two — właściciela Rockstar Games — kolejnych opóźnień już nie będzie. Premiera została oficjalnie zaplanowana na 26 maja 2026 roku, i tym razem wydawca jest pewny: „trzymamy się terminu”. Jak ujawniono w raporcie finansowym za ostatni rok, pełnoprawna produkcja gry ruszyła tuż po ogromnym sukcesie Red Dead Redemption 2. Wcześniejsze etapy, takie jak preprodukcja czy pitching, najpewniej rozpoczęły się jeszcze wcześniej. Przez pięć lat Rockstar budował tytuł, który według słów prezesa Take-Two, przerasta wszystkie wcześniejsze projekty studia pod względem skali, złożoności i ambicji.

Strauss Zelnick, CEO Take-Two, nie kryje dumy z tego, co zobaczył: „Ambicja i skomplikowanie nowego GTA przewyższa wszystko, co do tej pory stworzyliśmy. To będzie rozrywka z najwyższej półki — coś, co przekroczy oczekiwania graczy.” Zapytany o ewentualne kolejne opóźnienia, Zelnick stanowczo zaprzeczył: „Kiedy podajemy konkretną datę premiery, zazwyczaj jej dotrzymujemy. Tak będzie i tym razem.” Według niego, dodatkowy czas potrzebny był na dopracowanie każdego elementu i uniknięcie kompromisów w realizacji wizji gry. Innymi słowy — Rockstar chce dopiąć wszystko na ostatni guzik, zanim odda GTA 6 w ręce graczy.

Po premierze drugiego zwiastuna i opublikowaniu aż 177 screenshotów na odświeżonej stronie gry, entuzjazm fanów eksplodował. Ale nie tylko gracze wstrzymują oddech. Również konkurencja. Z branżowych przecieków wynika, że inni wydawcy planują unikać daty premiery GTA VI, by nie zderzyć się z tytaniczną siłą marketingową Rockstara. Trudno się dziwić — to gra, która już teraz trzęsie całą branżą, a jeszcze nie wyszła.

Po 13 latach od premiery legendarnego GTA V, Rockstar nie planuje powrotu w cieniu. GTA VI to nie tylko kolejna część serii — to pokaz siły, skali i ambicji. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, 26 maja 2026 roku nie tylko gracze będą pamiętać. Cała branża zatrzyma się na chwilę, by zobaczyć, jak wygląda współczesna definicja „gry wszech czasów”.

Źródło: tech4gamers.com