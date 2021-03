Nowa aktualizacja GTA Online poprawia prędkość wczytywania gry, ale psuje jej stabilność. Setki graczy skarżą się na problemy z produkcją.

16 marca Rockstar potwierdził, że zabiera się za poprawę czasu ładowania sesji w GTAO. Graczy bardzo to ucieszyło, jednak aktualnie stan rzeczy nie wygląda tak optymistycznie. Okazuje się, że deweloperzy zepsuli grę na konsolach swoją aktualizacją.

Aktualizacja zepsuła GTA Online na konsolach

Gracze donoszą, że najwięcej problemów występuje na Xboxach. Dodatkowo aktualizacja nie chce się pobierać na PS5 i tylko wersja na PC zdaje się działać przyzwoicie. Na ten moment nie wiadomo kiedy Rockstar poprawi nowe błędy.

Największym kłopotem okazuje się stabilność gry. Użytkownicy nie mogą zalogować się do sesji lub wejść do trybu singleplayer, a jeśli już się to uda, to najczęściej w trakcie gry zostaną wyrzuceni do menu konsoli. Co więcej, często wymagany jest całkowity restart sprzętu.

Próbowałem załadować się na Xboxa, a on wydał z siebie brzęczący dźwięk i się zawiesił.



Zawiesza się za każdym razem, gdy ładuję się do sesji od rana. Glitchowanie NAT również nie zadziałało.



To samo tutaj, chociaż po twardym resecie pozwoliło mi przejść bezpośrednio do trybu online, ale teraz ciągle się crashuje.



Nie mogłem dostać się do lobby, więc zresetowałem grę. Dostałem się do lobby, wyszedłem z mieszkania i gra się zawiesiła. Nie byłem w stanie załadować się ponownie i znowu zrobiłem reset. Niektóre komentarze na forum Reddit gry

Sprawa jest dość problematyczna, wszak akurat w momencie wejścia łatki trwa ostatni dzień dużego eventu w GTAO. W efekcie wielu graczy nie da rady skorzystać z promocji i bonusów, jeśli nie mieli na to czasu wcześniej.

Co ciekawe, o ile problemów jest od groma, tak aktualizacja zdaje się poprawiać czasy wczytywania. U niektórych graczy ładowanie się do gry trwa maksymalnie kilkadziesiąt sekund zamiast paru minut. Poprawa jest zauważalna, ale jednak nastąpiła sporym kosztem. Aktualnie czekamy, aż Rockstar wprowadzi kolejną łatkę.

Kiedy Rockstar przywróci GTA Online do przyzwoitego stanu?

Jeśli aktualizacja działa bezproblemowo na PC i sprawia problemy na konsolach, to zapewne poczekamy dłuższą chwilę na jej poprawkę. Konkretny termin załatania gry pozostaje nieznany i musimy czekać, aż Rockstar ustosunkuje się do sprawy.

Możliwe, że problem dość szybko zostanie rozwiązany, ale równie dobrze możemy poczekać na kolejne poprawki nawet parę dni. Jeśli sprawa dotyczy sporej części społeczności graczy, to zapewne kwestia ta jest bardzo złożona i wymaga dokładnego sprawdzenia.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.