Rockstar pozbywa się odwiecznego problemu w GTA Online

Rockstar postanowił skorzystać z pomocy gracza. Firma wprowadzi poprawki, które zapewnią graczom GTA Online szybsze wczytywanie tytułu.

Niedawno podrzucaliśmy Wam rewelacyjne rozwiązanie problemu ładowania GTAO. Rockstar Games zareagowało na krążącą po sieci solucję i potwierdziło, że faktycznie naprawia ona problemy gry. Firma wkrótce oficjalnie wprowadzi zmianę w życie.

Rockstar naprawi czasy ładowania GTA Online

Użytkownik t0st podzielił się rozwiązaniem, które ujawniło dziwaczny błąd w GTAO. Okazało się wówczas, że gra weryfikuje wszystkie pliki obecne na serwerze przed wrzuceniem gracza do zabawy. W efekcie produkcja ładowała się w skrajnych przypadkach nawet ponad kilkanaście minut.

Rockstar obiecuje, że naprawa problemu wejdzie w życie wraz z kolejną aktualizacją. To świetna wiadomość dla stałych bywalców serwerów GTAO.

Po dokładnym zbadaniu sprawy możemy potwierdzić, że gracz t0st rzeczywiście ujawnił aspekt kodu gry związany z czasami ładowania GTA Online w wersji PC, który można było poprawić. W wyniku tego dochodzenia wprowadziliśmy pewne zmiany, które zostaną zaimplementowane w nadchodzącej aktualizacji tytułu. – informuje Rockstar w ogłoszeniu dla PC Gamer

Co więcej, gracz odpowiedzialny za odkrycie pochwalił się, że otrzymał nagrodę za swoje dokonanie. Rockstar przekazał mu 10 000 dolarów w ramach swojego programu nagradzania osób, które znalazły istotne błędy w grze. Warto wspomnieć, że takowe nagrody trafiały wcześniej głównie do osób, które odnajdywały problemy w zabezpieczeniach. Jest to więc wyjątkowa sytuacja i t0st zdecydowanie może być dumny ze swojego osiągniecia.

Dodatkowo gracz obiecuje, że przetestuje prędkość ładowania gry po wydaniu aktualizacji. Ciekawe, czy Rockstar rozwiążę problem tak dobrze, jak udało się to zrobić fanowi gry. GTAO mierzyło się z problemem długiego ładowania od bardzo, bardzo, dawna.

GTA Online długo czekało na naprawę

Długie ekrany ładowania towarzyszą grze właściwie od premiery. O ile na PS3 i Xbox 360 były one uzasadnione niską wydajnością sprzętu, tak na PS4, Xbox One i w szczególności PC powinny trwać znacznie krócej. Niestety, nawet najpotężniejsze komputery wczytywały grę po kilka minut.

Bardzo się dziwię, że Rockstar do tej pory nie wpadł na rozwiązanie problemu. GTA Online non stop otrzymuje kolejne aktualizacje i eventy, a jednak problem wczytywania nie został nigdy naprawiony. Ciężko mi uwierzyć, że nikt z ogromnego zespołu deweloperów nie doszukał się rozwiązania problemu.

Cóż, najważniejsze, że w końcu kłopot zniknie. Jak to mówią, lepiej późno niż wcale i bardzo dobrze, że Rockstar zauważył rozwiązanie jednego z graczy i odpowiednio go za nie wynagrodził.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.