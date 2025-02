Gry za darmo w Epic Games Store. Rok 2025 też będzie pełen prezentów

Gry za darmo w sklepie Epic Games Store mamy otrzymywać co najmniej jeszcze do końca 2025 roku.

Jeszcze przedwczoraj informowaliśmy Was o naprawdę niezłych wynikach z 2024 roku, które osiągnął sklep Epic Games Store. Dowiedzieliśmy się wówczas, że platformie udało się w ubiegłym roku osiągnąć „nowy kamień milowy” w postaci ponad 295 milionów użytkowników na PC. Jeśli chodzi o darmówki, w ubiegłym roku Epic Games rozdało aż 89 prezentów. Te pobrano łącznie blisko 595 milionów razy, zaś ich całkowita wartość wyniosła nieco ponad 8850 złotych. Jednocześnie korporacja potwierdziła świetną wiadomość dla wszystkich, którzy co tydzień pobierają darmowe gry w Epic Games Store.

Gry za darmo w Epic Games Store również w 2025 roku. Firma nie przestanie rozdawać prezentów

Przedstawiciele firmy ujawnili bowiem, że nie zamierzają rozstawać się z programem darmowych gier. Prezenty dla graczy będą rozdawać jeszcze co najmniej do końca 2025 roku. Niezwykle popularny program będzie więc kontynuowany zarówno na platformach PC, jak i na urządzeniach mobilnych.

Warto dodać, że pomimo spadku przychodów z gier firm trzecich aż o 18% (do 255 milionów dolarów), całkowite wydatki graczy – uwzględniające tytuły samego Epic Games, takie jak Fortnite – wzrosły do 1,09 miliarda dolarów. Zdaniem korporacji spadek przychodów z gier third-party wiąże się z decyzjami niektórych deweloperów o pominięciu systemu płatności Epic w celu zachowania dla siebie pełnych przychodów.

Epic Games planuje dalej rozszerzać swoją ofertę, chociażby poprzez wprowadzenie nowych narzędzi dla deweloperów. Oprócz tego funkcjonują programy takie jak Epic First Run czy Now on Epic. Umożliwiają one twórcom zachowanie 100% przychodów netto przez pierwsze sześć miesięcy od premiery.

Na koniec przypomnijmy, że aktualnie w sklepie Epic Games Store można za darmo dodać do swojej biblioteki grę F1 Manager 2024. Do tego macie okazję zgarnąć darmowy zestaw do odblokowania Loby w Apex Legends. Więcej szczegółów możecie znaleźć w naszej osobnej wiadomości.

