W co grać w czasie lockdownu? Oto gry na wiele godzin

Jest szansa, że w Polsce będzie obowiązywać pełny lockdown. Jeśli chcemy wtedy pograć ze znajomymi lub rodziną, warto wiedzieć jakie tytuły są obecnie najlepsze do wspólnej zabawy oraz takie, które zajmują sporo czasu na ukończenie. Polecamy produkcje do grania z przyjaciółmi, rodziną i żoną/mężem, a także z małymi dziećmi.

Trochę nowości, trochę starszych produkcji, albo starszych, ale odświeżonych. Słowem: jest w co grać! Dodatkowo, jako że nie lubię się powtarzać, w zestawieniu nie ma kilku gier, które polecałem niedawno w tekście „Graj ze znajomym, czyli najlepsze gry co-op„. Jeśli więc liczyliście na Destiny 2 czy Overcooked 2, tutaj ich nie ma, bo już raz o nich wspominałem.

No dobrze, a co jest? Są przede wszystkim gry sprawdzone i dobrze oceniane. Mamy trudne czasy i dużo stresu wywołanego covidem, więc nie ma sensu, aby dokładać sobie nerwów czy rozczarowań. Polecamy gry, które zapewnią wiele godzin świetnej zabawy. Do dzieła!

Gry dobre na Covid-19, czyli gdy trzeba siedzieć w domu

Age of Empires II: Definitive Edition

Age of Empires II była klasykiem na PC, wydanym w 1999 r. Obecna wersja to świetna aktualizacja, która znacznie poprawia przede wszystkim grafikę. Poza tym to ciągle bardzo dobra strategia czasu rzeczywistego, którą dodatkowo wzbogacono o nową zawartość – The Last Khans. Konkretnie: do czterech starych kampanii dodano trzy kolejne! Zwiększono też liczbę grywalnych nacji. Gra może działać obecnie nawet w rozdzielczości 4K.

Skyrim Special Edition

Zremasterowana edycja słynnego cyklu RPG The Elder Scrolls. Zawiera wszystkie wydane do oryginału dodatki oraz sporo poprawek graficznych. Mamy tu m.in. wyższej jakości tekstury i efekty, czy też mody, z których zasłynęła podstawowa wersja (dodajmy, że Skyrim to jedna z najczęściej modyfikowanych gier w historii). Jeśli chcesz pozwiedzać ogromny świat Skyrima, gorąco polecamy – do dyspozycji m.in. setki podziemi i pięć dużych miast. Plus ciekawa funkcja: gra automatycznie dostosowuje siły przeciwników do umiejętności bohatera.

Persona 5 Royal

Oto ulepszona wersja gry jRPG z 2017 r., która była dostępna dla PS3 i PS4. Nowa wersja to przede wszystkim kolejna grywalna postać, która ma bardzo ważną rolę do spełnienia. Jest to jednak pozycja głównie dla fanów japońskich gier – te dla wielu osób z Polski mogą wydać się miejscami dość specyficzne. Tak czy inaczej, jeśli lubisz takie klimaty, Persona 5 Royal powinna ci się spodobać – zwłaszcza gdy cenisz oryginalne pomysły, z aplikacją mobilną potrafiącą przenieść do innego, surrealistycznego świata na czele.

Red Dead Redemption 2

Kontynuacja doskonałej gry Rockstar jest jeszcze lepiej zaprojektowana i przyłożono jeszcze więcej uwagi do szczegółów. Bez wątpienia to jak dotąd najlepsza produkcja tego studia, jeśli weźmiemy pod uwagę dbałość o detale. RDR2 opiera się na kinowej historii i zawiera fantastycznie opracowane postaci. Plus: świat gry kryje wiele niespodzianek czekających na odkrycie. Czego chcieć więcej? Polecamy zarówno fanom Dzikiego Zachodu, jak również graczom, którzy cenią produkcje z otwartym, rozległym światem.

Watch Dogs: Legion

Jest dobrze! Najnowsza część Watch Dogs nie ma w sobie szczególnie rewolucyjnych zmian w stosunku do poprzedniczki, ale to nie oznacza, że to zła decyzja Ubisoftu. Gra jest naprawdę bardzo dobra. Mamy otwarty świat, a akcja toczy się w niedalekiej przyszłości, gdzie automatyzacja i dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji doprowadziły do dużego wzrostu bezrobocia, natomiast kryptowaluty zaczynają wypierać klasyczne pieniądze. Mnóstwo ciekawych koncepcji, cyberpunkowy Londyn i szeroki wachlarz broni. Plus: tryb kooperacji w multiplayer.

Assassin’s Creed Valhalla

Prawdopodobnie najlepsza oprawa muzyczna w całej serii Assassin’s Creed, do tego świetny klimat i ciekawa, oryginalna fabuła. Gra ma dopracowane dialogi (wysoki poziom), ogromny i rozbudowany świat (aż trzy regiony) bogaty w aktywności poboczne, a także Zakon Starożytnych – jeśli ktoś lubi Assassin’s Creed, będzie zachwycony. A jeśli nie – warto spróbować, bo to zdecydowanie jedna z najlepszych odsłon „Asasyna”. Ale uwaga! To zupełna nowość, dopiero co po premierze. Ciągle zawiera sporo błędów, które wydawca będzie musiał poprawić w formie aktualizacji. Nie są jednak na tyle duże, aby irytować i wpłynąć na końcową ocenę. A ta brzmi: polecamy!

Spider-Man: Miles Morales

Niektórzy fani Spider-Mana byli sceptyczni wobec Miles Moralesa, obawiając się, że wydawca będzie próbował tutaj odcinać kupony i stworzy co najwyżej przeciętną grę, która i tak dobrze się sprzeda (bo to Spider-Man!). Bez obaw. Najnowsza odsłona ma charyzmatycznego bohatera z porządną historią, Nowy Jork zimą, nowe elementy mechaniki i sposób śledzenia przestępstw oraz zadań pobocznych. Do tego dwa tryby graficzne (jakość lub wydajność). Trochę mało tu Petera Parkera, ale no cóż, nie on gra tu pierwsze skrzypce.

Crash Bandicoot 4

Doskonała gra z przepiękną kreskówkową grafiką, dopracowanymi detalami oraz pomysłowo zaprojektowanymi poziomami z mnóstwem rzeczy do zrobienia, zebrania czy odblokowania. I choć na pierwszy rzut oka wydaje się, że Crash to swojego gra dla dzieci, zdecydowanie tak nie jest. Poziom trudności rośnie tu wraz z każdym kolejnym etapem i mniej więcej od połowy gry trzeba się naprawdę nieźle namęczyć, a czasami i nagłówkować, aby przejść dany level z dobrym wynikiem. Gorąco polecamy każdemu – nie tylko fanom Crasha. Ponadto, jeśli nie masz PS5 i jesteś rozczarowany, że nie pograsz w nowego Ratchet & Clank: Rift Apart na PS4, najnowszy Crash będzie dla ciebie jak znalazł.

Masz dziecko? Oto kilka propozycji

Eastshade

Ta gra jest jak Skyrim, tylko że zamiast zabijać potwory – malujesz obrazy. Cała rozgrywka toczy się na cudownie idyllicznej wyspie, w której wcielasz się w postać podróżującego artysty. Cel? Namalować cztery ulubione miejsca twojej matki. Tytuł może zaskoczyć wieloma rzeczami – od świetnej mechaniki malowania, po oryginalne zadania, fantastyczne opisy i ogólną atmosferę. Dużo zabawy, a gra od 7 lat.

Snake Pass

Urocza łamigłówka z elementami fizyki, gdzie kontrolujesz małego węża. Trzeba manipulować jego wijącym się ciałem, a przy okazji rozwiązywać zagadki. Trochę jak Crash Bandicoot czy Spyro, ale z zupełnie wyjątkowym systemem sterowania. No i pozbawiona przemocy – ta gra jest dla najmłodszych.

Grow Home

Gra zręcznościowa, której temat przewodni to wspinaczka. Ma w sobie doskonałą, zapadającą w pamięć przygodę sci-fi o małym robocie w roli głównej. Ten zaś eksploruje planetę zdominowaną przez gigantyczną roślinę, z której musi odzyskać specjalne ziarno. Ten tytuł uczy wrażliwości i jest wyjątkowy na rynku. Dla całej rodziny.

I kilka dodatkowych

Na koniec jeszcze kilka gier, które warto zagrać, choć niewykluczone, że już to zrobiłeś:

Ghostrunner

Mafia: Definitive Edition

Tell Me Why

The Last of Us 2

Hitman 2 (a zwłaszcza Ghost Mode)

Call of Duty: Warzone

The Witness

XCOM 2

Crusader Kings II

Ghost of Tsushima

Grzegorz Kubera