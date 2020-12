Gran Turismo 7 zaliczy opóźnienie. Sony aktualizuje informacje o grze

Niestety, Gran Turismo 7 może nie zadebiutować w pierwszej połowie 2021 roku. Sony zaktualizowało przewidywaną datę premiery swojej gry.

O siódmej odsłonie serii Gran Turismo wiemy wciąż stosunkowo niewiele. Gra otrzymała zapowiedź na konferencji Sony i od tego czasu słyszy się o niej jedynie w teoriach fanów i pomniejszych materiałach promocyjnych.

Pierwotnie Sony zakładało wydanie gry w pierwszej połowie 2021 roku, ale najwyraźniej plany producenta uległy zmianie. Zaktualizowana wersja zwiastuna nowych gier na PS5 informuje, że gra powstaje, ale nie wspomina nic o przewidywanej dacie premiery.

Oznacza to, że Sony najprawdopodobniej zrezygnowało z wydawania gry w ciągu najbliższych sześciu miesięcy i fani wyścigów będą musieli nieco poczekać na nowy rozdział w uznanej serii gier.

Co ciekawe, materiał został zaktualizowany ponownie. Tym razem sekcja poświęcona GT7 wspomina, że gra zadebiutuje w 2021 roku, ale ponownie – zrezygnowano z podania, w której połowie roku to nastąpi. Możliwe więc, że na grę będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.

Póki co fani PlayStation będą musieli zadowolić się premierowymi tytułami oraz Returnal i Ratchet & Clank: A Rift Apart, które z pewnością ukażą się w ciągu sześciu miesięcy. Do grona powyższych produkcji może dołączyć też nowa odsłona God of War, która wciąż nie otrzymała przewidywanej daty premiery.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.