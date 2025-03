Darmowa premiera na Steam. Gra online, w której bitwa toczy się bez przerwy

Dla fanów battle royale i nietuzinkowych gier online powstała nowa gra za darmo dostępna na Steam. ONE MAP – Never Ending Battle Royale ma… wszystko w tytule.

Od wczoraj w sklepie Epica dostępne są nowe gry za darmo, w tym koleje tytuły mobilne. Steam nie pozostaje dłużny, choć niekoniecznie bezpośrednio. Platforma nie rozdaje nic nowego, ale zamiast tego zadebiutowała na niej nowa darmowa gra battle royale. Grafiką może i nie powala, ale za to prezentuje bardzo ciekawe i unikatowe podejście do gatunku. Przypomina mi się od razu PlanetSide 2.

Skąd w ogóle takie skojarzenia? To proste – w PlanetSide 2 bitwa toczy się praktycznie cały czas, pozwalając graczom na doświadczenie wielkoskalowej wojny rozprzestrzenionej na wiele części jednej planety. W ONE MAP – Never Ending Battle Royale jest nieco podobnie, lecz mowa o jednej bitwie, a nie planetarnej wojnie. Ba, twórcy mają nawet ambicje prześcignąć wszystkie inne gry w kategorii „najwięcej graczy online w jednej grze”. To akurat raczej się nie uda, ale i tak warto sprawdzić.

Twórcy określają swój tytuł jako „nigdy niekończąca się bitwa”, bo w zasadzie dokładnie o to w niej chodzi. Nie ma tu żadnych lobby, trybów czy czekania. Po prostu włączamy grę i od razu wbijamy na nieustannie zmniejszającą się mapę, na której wszyscy toczą tę samą potyczkę z gatunku battle royale. Pomysł ciekawy, ale do jego realizacji potrzeba graczy.

Źródło: Steam