20 szybkich poziomów, zero kasy. Ten darmowy FPS to czysta adrenalina

Jeśli kochasz szybkie tempo, adrenalinę i efektowne akrobacje w stylu „Doom spotyka Mirror’s Edge”, to najnowsza gra za darmo Shatter Point może być dokładnie tym, czego potrzebujesz. Ta pierwszoosobowa, pełna dynamiki strzelanka właśnie zadebiutowała na Steam.

Shatter Point to krótka, ale intensywna zabawa. Oferuje 20 kompaktowych poziomów, które stawiają na szybkość, refleks i znajomość mechanik rodem z gier parkourowych. Poruszanie się po mapie to nie tylko bieganie i skakanie. Możesz również ślizgać się, biegać po ścianach, używać grappling hooka i shotgun jumpów, by jak najszybciej dotrzeć do końca etapu.

Choć kampania nie jest długa, gra została zaprojektowana z myślą o speedrunach, a sami twórcy wręcz zachęcają graczy do bicia rekordów i znajdowania własnych tras.

Gra za darmo, która nie daje wytchnienia

Całość osadzona jest w futurystycznym laboratorium testowym, przypominającym klimatem połączenie Portal z Clustertruck. Każdy poziom to nowe wyzwanie i nowe przeszkody, które trzeba pokonać jak najszybciej.

Gra zdobyła póki co jedynie 10 recenzji na Steam i – mimo że nie brakuje krytyki – przeważają głosy zadowolenia. Wielu graczy chwali tempo rozgrywki, pomysłowe mechaniki i ogólną grywalność. Z drugiej strony, część recenzji ostrzega przed błędami technicznymi, zwłaszcza związanymi z grappling hookiem, który bywa problematyczny.

„Czuję się jak Doom Slayer walczący z Malenią. 9/10.”

„Technicznie kuleje, ale mega zabawa.”

„Graficznie surowe, ale idealna na krótką sesję.”

Dla wielu użytkowników Shatter Point to po prostu szybka, szalona zabawa, idealna na kilkanaście minut intensywnego klikania.

Źródło: Steam