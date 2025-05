Sprawdź za darmo grę z Kubusiem Puchatkiem. Najbardziej chora rzecz, jaką dziś zobaczysz

Podrzucaliśmy Wam dzisiaj pełne wersje świetnych gier za darmo, ale czasem warto spojrzeć również na nowości, które otrzymały darmowe dema. Dzisiaj takim tytułem jest Winnie’s Hole, w którym zobaczymy groteskowego przyjaciela z dzieciństwa.

To niecodzienne połączenie groteski, czarnego humoru i dziecięcych wspomnień. Tak właśnie można w skrócie przedstawić nowy projekt studia Twice Different, które po sukcesie Ring of Pain wraca z jeszcze dziwniejszym (i bardziej wirusowym) pomysłem. Ich najnowsze dzieło doczekało się świeżego zwiastuna i… grywalnego dema na Steam!

Winnie’s Hole – demo za darmo na Steam

W nowej produkcji wcielamy się w wirusa, który zasiedla ciało i umysł bohatera przypominającego klasycznego misia z bajek – choć w tej wersji bliżej mu do dzieła H.R. Gigera niż do Kubusia Puchatka.

Rozgrywka polega na przejmowaniu kolejnych obszarów „wewnętrznego świata” bohatera, zupełnie jakbyśmy grali w biologiczne Tetris. Wirus rośnie, rozwija umiejętności i odblokowuje nowe mutacje. Każdy ruch na planszy to część większej kombinacji, którą można wykorzystać w taktycznych walkach.

Mechanika łączy cechy karcianek, roguelike’ów i strategii turowych, ale w zupełnie nowej, eksperymentalnej formie. Wszystko oprawione w kreskówkową, ale mroczną stylistykę, która wygląda jak skrzyżowanie bajek z lat 90. z body horrorem w stylu Cronenberga.

Demo jest już dostępne za darmo na Steam, więc jeśli lubisz rzeczy dziwne, oryginalne i potencjalnie traumatyzujące, pobieraj je pod poniższym linkiem:

