Gra za darmo zmiażdżyła Steam. Wynik na miarę hitu AAA

Czasem nie trzeba ogromnego budżetu, rozbudowanej kampanii marketingowej ani znanej marki, by zdobyć serca graczy. Wystarczy pomysł, serce i dobra realizacja. Ta gra za darmo w ciągu zaledwie tygodnia od premiery może poszczycić się wybitnymi ocenami i uznaniem społeczności na Steam.

Tydzień temu opisaliśmy dla Was premierę małej przygodówki Poco. Już wtedy ta gra za darmo zyskiwała popularność, ale teraz można już mówić o dużym sukcesie jak na mały niezależny projekt. Znajduje się obecnie w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych darmowych nowości na Steam. Nie na szczycie, ale jako jedyna w TOP 10 posiada “przytłaczająco pozytywne” oceny od graczy. Ci wystawili ponad 520 ocen, z czego 99% jest pozytywnych. Jedyna negatywna recenzja i tak zachwala ten tytuł, lecz gracz nie podniósł łapki w górę, ponieważ nie mógł pomijać mini-gierek, którymi Poco jest wypełnione.

Czym w ogóle jest gra za darmo “Poco”?

To ręcznie rysowana przygodówka point & click, która stawia na klimat i emocje, zamiast na dialogi i rozbudowaną fabułę. Wcielasz się w dwucalowego klauna, którego wygnano z wędrownego cyrku. Bohater wylądował w Below World. To tajemnicze miejsce, gdzie trafiają wszystkie porzucone i zepsute rzeczy z górnych światów.

Przemierzamy zatem melancholijny świat w poszukiwaniu odpowiedzi – a może po prostu chwili spokoju. Gra nie prowadzi za rękę, ale też nie zostawia cię samemu sobie – wszystko tu działa intuicyjnie.

Zagadki oparte są na eksploracji, obserwacji i prostych interakcjach, ale każda z nich sprawia satysfakcję, bo została osadzona w przemyślanej, spójnej scenerii. Poco nie potrzebuje słów, by opowiadać. Wszystko odbywa się poprzez animację, symbolikę i pięknie dobraną muzykę.

Gracze zachwyceni prostotą i klimatem

Choć gra oferuje zaledwie 2-3 godziny zabawy, użytkownicy Steam nie szczędzą pochwał. Wielu podkreśla, że Poco to idealna gra „na jeden wieczór”, która pozostawia po sobie ślad. Chwalona jest estetyka, subtelność narracji i sposób, w jaki gra komunikuje się z graczem bez użycia ani jednego słowa.

Użytkownicy nazywają ją „ukrytą perełką”, „relaksującym cudeńkiem” i „dowodem na to, że mniej znaczy więcej”. I wszystko to – co warto podkreślić – dostępne jest całkowicie za darmo.

Deweloper dziękuje za pozytywne recenzje Poco

Dzisiaj twórcy gry podziękowali graczom za cudowny odbiór gry:

Dzięki za wspaniały pierwszy tydzień Poco! Zespół i ja naprawdę doceniamy całe zaangażowanie, naprawdę ekscytująco jest widzieć, jak nasza mała gra rozprzestrzenia tyle radości.

Zapowiedziano też, że wkrótce ścieżka dźwiękowa z Poco pojawi się we wszystkich serwisach streamingowych, więc bądźcie czujni!

Źródło: Steam