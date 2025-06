Dziki i wciągający FPS w stylu Serious Sama za darmo

A to coś dla fanów Serious Sama i starej szkoły rzezi. Serious Survivors to pełne adrenaliny połączenie klasyki z roguelike’owym szaleństwem. Gra za darmo już dostępna.

Jeśli wychowałeś się na masakrowaniu potworów w Serious Samie albo lubisz dynamiczne FPS-y w stylu lat 90., to Serious Survivors może być dokładnie tym, czego potrzebujesz. Nowa darmowa produkcja zadebiutowała właśnie na Steamie i nie bierze jeńców. To intensywny roguelike FPS, w którym liczba trupów i tempo akcji rosną szybciej niż Twój puls.

Gra za darmo – oldschoolowy chaos w nowym wydaniu

Już od pierwszych sekund Serious Survivors krzyczy klimatem znanym z klasyków. Gra nie owija w bawełnę. Masz broń, wrogowie nadciągają, a Twoim zadaniem jest przetrwać jak najdłużej. Kolejne minuty przynoszą coraz bardziej absurdalne ulepszenia i coraz większą rzeź. Broń zaczyna strzelać wybuchającymi kulami, Twoja postać porusza się jak po dopalaczach, a przeciwników jest tyle, że ciężko ich zliczyć.

W grze czeka cała masa kombinacji do odblokowania. Od brutalnych minigunów po broń cząsteczkową, która zamienia wrogów w chmurę krwistej mgiełki. W trakcie rozgrywki możesz zbierać power-upy, które totalnie zmieniają reguły walki. Efekty? Czysty chaos, którego nie powstydziłby się sam Duke Nukem. I co najważniejsze: każda śmierć to szansa na odblokowanie kolejnych opcji w przyszłych podejściach.

Serious Survivors stawia na błyskawiczne rundy i restart w ciągu kilku sekund. Hasło „jeszcze jedna runda” tutaj nie jest pustym sloganem. Jeśli lubisz odpalanie gry na chwilę i kończenie dopiero o świcie, to jesteś w domu. A że dostępna jest całkowicie za darmo, to tym bardziej nie ma się nad czym zastanawiać. Dla fanów starej szkoły rozgrywki i mięsa na ekranie to pozycja obowiązkowa.

Źródło: Steam