Klimatyczny horror ze świetnymi ocenami? Pobierzesz go za darmo na Steam

Czasem największy strach nie czai się w ciemności, tylko w naszej własnej głowie. Właśnie na tym gra Living Nightmares: False Familiar — nowy tytuł z gatunku psychologicznego horroru, który nie straszy na siłę, ale robi coś znacznie gorszego: podważa to, co uznajemy za rzeczywistość. I robi to naprawdę dobrze. A teraz pobierzecie go za darmo.

Nowa gra za darmo – Living Nightmares: False Familiar

Głównym bohaterem jest Carl Williams, 15-latek, który spędza samotny wieczór w domu. Tyle że ta noc nie przebiega jak zwykle. Coś jest nie tak. Cienie zdają się ruszać, cisza aż dzwoni w uszach, a znajoma twarz — ta, którą dobrze zna — nagle wydaje się… obca. “False Familiar” to pierwszy rozdział większego projektu: serii Living Nightmares, czyli osobnych, krótkometrażowych opowieści o ludziach, którzy próbują poskładać swoją tożsamość z porwanych wspomnień i szeptów z własnego umysłu. Brzmi jak ciężka lektura? To dobrze. Bo to nie jest horror do popcornu. To gra, która nie pozwala Ci się odprężyć. I dokładnie o to chodzi.

Gra działa w perspektywie pierwszej osoby, bez zbędnych elementów interfejsu. Masz tylko siebie, dom i telefon. To właśnie przez telefon odbierasz wiadomości, rozmawiasz i próbujesz zrozumieć, co się dzieje. Albo co ci się wydaje, że się dzieje. Zamiast typowych jumpscare’ów dostajesz klaustrofobiczne otoczenie, powolne tempo i autentyczny klimat analogowego horroru — obraz zakłócony szumem, delikatne halucynacje, a przede wszystkim ta nieznośna niepewność, czy możesz ufać własnym oczom. Gra wciąga i zostawia cię z pytaniami, na które niekoniecznie chcesz znać odpowiedź.

Tytuł pobierzecie bezpośrednio na Steam:

A najlepsze w tym wszystkim? Gra jest całkowicie darmowa. Zero mikrotransakcji, zero ukrytych opłat. Po prostu weź, zainstaluj i wejdź do świata, gdzie nic nie jest takie, jakim się wydaje.

Źródło: Steam