God of War Ragnarok – były pracownik Naughty Dog pomoże przy produkcji gry

Były deweloper Naughty Dog dołączył do Santa Monica Studio przy produkcji God of War Ragnarok. Kratos powoli zbliża się do premiery.

Nowa odsłona przygód Kratosa zbliża się wielkimi krokami. Gra ma zadebiutować jeszcze w tym roku, jednak z każdym miesiącem oczekiwań termin ten staje się być coraz mniej realny.

Twórcy zdecydowanie mają jeszcze trochę pracy przed sobą, ale właśnie zyskali dodatkowe wsparcie w postaci nowego pracownika. Beau Anthony Jimenez – były pracownik Naughty Dog – dołączył do innego zespołu Sony przy pracy nad Ragnarokiem.

Jimenez jest sound designerem i pracował nad chociażby The Last of Us Part II, Uncharted: Zagionione Dziedzictwo, Destiny 2 i Ori and the Blind Forest. Deweloper ma więc bardzo bogate portfolio i zdecydowanie będzie cennym nabytkiem dla Santa Monica.

Beyond thrilled to announce I have joined the @PlayStation Sound team! ♥️



Honored to help contribute to PlayStation’s tradition of pushing the industry forward with iconic-sounding experiences… starting with the next God of War title! pic.twitter.com/RsOqQKzZgy — Beau Anthony Jimenez (@thebeauanthony) January 12, 2021

Deweloper niedawno opuścił Naughty Dog i już wtedy pojawiały się pytania, na które studio się zdecyduje. Teraz sprawa jest jasna i klarowna.

Co ciekawe, dołączenie do zespołu osoby odpowiedzialnej za dźwięk wskazuje, że gra jest jeszcze daleko od ukończenia. Jeśli God of War Ragnarok ma zadebiutować jeszcze w tym roku, to deweloperzy muszą się pospieszyć.

Póki co czekamy na kolejne informacje o Ragnaroku. Wkrótce powinna rozpocząć się kampania marketingowa gry i w jej trakcie poznamy w końcu datę premiery. Spekuluje się, że kolejna część przygód Kratosa zadebiutuje w drugiej połowie 2021 roku.

Today marks my last day at Naughty Dog.



Almost 4 years… where did the time go?!



I want to sincerely thank everyone I’ve worked with. I’ll miss this studio dearly & wish them all the best of luck on future projects! ♥️



As for what's next… 2021 is going to be 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/DRfFcxLpS1 — Beau Anthony Jimenez (@thebeauanthony) January 9, 2021

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.