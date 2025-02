Wyciekają materiały z nowej gry twórców God of War. Kobieca bohaterka i ciekawy setting

Do poniższej informacji lepiej podchodzić ze sporym dystansem, bo źródło jest niepewne. Mimo wszystko nowa gra twórców God of War rzekomo wycieka.

PlayStation może mieć kilka asów w rękawie, jak choćby Marvel’s Wolverine czy właśnie nowe IP od Santa Monica Studio, twórców God of War. Uwielbiana seria o bogu wojny również ma rzekomo powrócić, tym razem zabierając nas do Egiptu. Zanim jednak do tego dojdzie, być może zagłębimy się w kompletnie nowym świecie.

Nowa gra twórców God of War wycieka?

W sieci pojawiły się fragmenty szkiców koncepcyjnych z rzekomo nowej gry zespołu. Przedstawiają postać, w którą wciela się aktorka Debra Wilson. Stylistyką mocno przypomina to setting fantasy, a nawet coś, co równie dobrze mogłoby trafić do nordyckiej sagi Kratosa. Rzekomo ma chodzić jednak o nowe IP. Zgadliście – fantasy, choć nieco pomieszane z science-fiction.

Wedle przecieków, ma to być gra typu „science fantasy”, zabierająca graczy w podróż w przyszłość. „Ludzkość została cofnięta do epoki średniowiecza.

Ludzie kontrolują magię za pomocą urządzenia technologicznego podobnego do reaktora jądrowego, który jest ostatnią pozostałością po złotym wieku ludzkości. Głównemu królestwu zagraża mroczne stowarzyszenie czarodziejów. Chcą oni przywołać kosmicznego demona” – czytamy w nieoficjalnych informacjach.

Gracze mieliby wcielić się w „białą, kobiecą bohaterkę”, a tytuł poruszałby fabularnie wątki „społecznej marginalizacji”. Debra Wilson wciela się w kluczową dla fabuły i protagonistki postać. Ciekawe doniesienia, choć – jak wspomniałem – traktujcie je z dystansem.

Warto zaznaczyć, że wedle poprzednich przecieków, to właśnie Santa Monica Studio miałoby pracować nad zupełnie nowa marką osadzoną w świecie science-fiction. Za to studio Naughty Dog zajmowałoby się grą fantasy. Niedawno ujawniono projekt od twórców The Last of Us, czyli Intergalactic: The Heretic Prophet i… no cóż, jest to właśnie science-fiction. Istnieje szansa, że informatorzy pomieszali ze sobą obydwa te studia i faktycznie Santa Monica może pracować nad fantasy, a nie sci-fi, jak wcześniej uważano.

Źródło: Reddit