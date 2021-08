Ghost of Tsushima Director’s Cut na nowym trailerze. Sony pokazuje oceny i nagrody

Japoński producent opublikował świeży trailer z Ghost of Tsushima: Director’s Cut, w którym pochwalił się ocenami i nagrodami, jakie do tej pory zgarnęło rozszerzenie.

Na oficjalnym kanale PlayStation na YouTube pojawił się nowy filmik z Ghost of Tsushima: Director’s Cut. Sony zamieściło w nim fragmenty opinii na temat ulepszonej wersji produkcji, która została bardzo ciepło przyjęta przez krytyków.

Edycja Reżyserska to między innymi DLC, które zapewnia jeszcze więcej ładnych krajobrazów z XIII-wiecznej Japonii i klimatyczną historię. Oprócz tego w ramach rozszerzenia otrzymujemy update do wersji PS5. Aktualizacja wprowadza między innymi ulepszenia graficzne i – co jest w sumie gwoździem programu – wsparcie dla kontrolera DualSense.

Obecnie średnia ocen Director’s Cut na PS5 w serwisie Metacritic.com wynosi 88 procent (na podstawie 58 opinii krytyków). Natomiast u graczy jest gorzej – nota sięga „zaledwie” 6,5. Wiele osób wystawiło bowiem tytułowi ocenę 0. Ich zdaniem w Edycji Reżyserskiej nie ma nic nowego, a cena jest wysoka i każą płacić za to samo. Są to najpewniej gracze, którzy nie mieli styczności z Director’s Cut i chcą zbojkotować politykę Sony.