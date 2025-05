Fani retro mogą zacierać ręce. Gex Trilogy powraca na nowoczesne konsole i PC! Oficjalna premiera cyfrowa została wyznaczona na 16 czerwca 2025 roku. Gra trafi na PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch oraz PC. To nie tylko powrót jednego z najbardziej charakterystycznych bohaterów ery PS1. To też nostalgiczna podróż do czasów, kiedy platformówki były królem gier wideo.

Wielki powrót klasyka, czyli Gex Trilogy

Ogłoszenie daty premiery to świetne wieści, ale to nie wszystko. Limited Run Games przygotowało trzy fizyczne wydania gry, a wśród nich perełkę, obok której trudno przejść obojętnie – edycję kolekcjonerską za 200 dolarów z… 91-centymetrowym dmuchanym Gexem. Tak, dobrze przeczytaliście. Będzie w niej gumowy jaszczur do samodzielnego napompowania.

Co dostaniemy w poszczególnych wersjach?

Standard Edition ($39,99): klasyczna wersja fizyczna gry – na płycie, kartridżu lub w formie klucza Steam (dla PC).

Classic Edition ($74,99): stylizowane pudełko przypominające epokę PS1, Steelbook, dwustronny plakat, CD z wybranymi utworami oraz sama gra.

Tail Time Edition ($199,99): kompletna kolekcja zawierająca wszystko z Classic Edition, ale z pełną ścieżką dźwiękową na CD, statuetką Gexa (18 cm), zestawem kart kolekcjonerskich, pinem z pilotem oraz wspomnianym dmuchanym Gexem. Całość zamknięta jest w pudełku z oryginalną grafiką Yoshitaki Amano, artysty znanego z serii Final Fantasy.

Zobacz też: Cena Mafia: The Old Country zaskakuje. Gracze są w szoku

Czym właściwie jest Gex Trilogy? To zbiorcze wydanie trzech gier platformowych, które pierwotnie zadebiutowały na PS1, N64, 3DO i PC. Każda z nich to szalona podróż przez parodiowane światy telewizji, pełne odniesień do popkultury, sarkastycznego humoru i absurdalnych bossów. Od dwuwymiarowego Gex, przez trójwymiarowe Enter the Gecko, aż po Deep Cover Gecko, gdzie Gex ratuje swoją ludzką partnerkę – Agent Xtra.

Trylogia została odświeżona za pomocą Carbon Engine. Narzędzie, które pozwala przenieść klasyczne gry na nowe platformy z nowoczesnymi funkcjami. Na graczy czekają m.in. zapisy stanu gry, cofanie czasu, tryb szerokoekranowy (dla drugiej i trzeciej części), odtwarzacz muzyki, galeria promocyjnych grafik oraz nowy wywiad wideo z Daną Gouldem. To amerykański komik i oryginalny głos Gexa.

Źródło: videogameschronicle.com