Fan odtworzył w The Sims 4 dom z Teksańskiej masakry piłą mechaniczną [GALERIA]

Jeden z graczy zbudował w The Sims 4 rekonstrukcję słynnego domu z kultowego horroru z 1974. Efekt uwiecznił na screenach.

Simsy należą do produkcji, w których można nieźle kombinować, nie martwiąc się zanadto przekraczaniem zasad, które jako takie nie obowiązują. W związku z tym nie wiedzieć czemu w niektórych graczach budzi się instynkt psychopaty. I tak zupełnie bez powodu zaczynają znęcać się nad członkami rodziny i sąsiadami. Tymczasem użytkownik Reddita o pseudonimie iamjimothy postanowił odtworzyć w tytule miejsce zamieszkania Leatherface z Teksańskiej masakry piłą mechaniczną.

Forumowicz dokonał rekonstrukcji z najwyższą dbałością o detale. Interpretacja bazuje na kilku scenach z filmu i przedstawia między innymi słynną jadalnię i zewnętrzną część domu. Efekt swojej pracy forumowicz uwiecznił na screenach, które publikujemy poniżej.

Teksańska masakra piłą mechaniczną to horror autorstwa amerykańskiego twórcy Tobe’a Hoopera. Przy tworzeniu filmu autor inspirował się historią seryjnego mordercy Eda Geina. Grupa młodzieży gubi się w Teksasie i wpada w ręce psychopatycznej rodziny Sawyerów. Czołowym mordercą w rodzinie okazuje się Leatherface, który jako narzędzie masakry wybiera piłę mechaniczną.

Film, który uznaje się za jeden z pierwszych slasherów, zyskał status produkcji kultowej – do tej pory uznaje się go za jeden z najlepszych horrorów w historii. Sukces Masakry doprowadził też do powstania serii kontynuującej wątki dzieła (kilku sequeli i remake’a).

Straszne rzeczy w The Sims 4

Fani The Sims 4 bardzo często robią w grze coś, do czego niechętnie przyznaliby się znajomym w obawie przed odtrąceniem, wyśmianiem lub uznaniem za szaleńca (lub wszystkimi tymi trzema rzeczami jednocześnie). Kilka takich poczynań opisał nasz Redaktor w niniejszym artykule. Jeśli uważacie, że widzieliście w Simsach już wszystko, to po przeczytaniu tego tekstu raczej zweryfikujecie swój pogląd. Standardowe sprzedawanie drabinek na kodach nie umywa się do tych przypadków.













