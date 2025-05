Fallout dostanie 3. sezon, a drugi trafi do nas jeszcze w tym roku

Serial o losach ocalałych z nuklearnego armagedonu zadebiutował w kwietniu 2024 i od razu zdobył rzeszę fanów. Pierwszy sezon ściągnął przed ekrany ponad sto milionów widzów, stając się jednym z trzech najchętniej oglądanych tytułów w historii platformy. Twórcy szybko zdecydowali się na kontynuację, a ogłoszenie o trzecim sezonie padło jeszcze przed emisją kolejnej części.

Serial Fallout powraca

Druga odsłona tym razem przeniesie widzów w rejony Mojave i fikcyjnego miasta New Vegas. To tam właśnie bohaterka Lucy oraz ghoul-łowca Cooper ponownie wyruszą na pustkowia, by zmierzyć się z nowymi frakcjami i stawić czoła rodzinie MacLeanów. Produkcja ma skupić się na eksploracji, politycznych intrygach i rozbudowanej narracji, która przyciągnęła uwagę krytyków. Twórcy zapowiadają też więcej dynamiki w scenach akcji oraz głębsze wątki poboczne, które pozwolą lepiej zrozumieć świat po Wielkiej Wojnie.

Warto podkreślić, że choć dokładna data grudniowej premiery nie została jeszcze ujawniona, Amazon potwierdził, że sezon drugi ukaże się w czwartym kwartale 2025 roku. Co więcej, zgodnie z planami, wszystkie odcinki trafią równocześnie na platformę, co umożliwi maratony w stylu postapokaliptycznej sagi. Twórcy obiecują, że nowe epizody utrzymają ciemną, ironicznie humorystyczną atmosferę poprzednika.

Zapowiedź trzeciego sezonu to dowód na to, że Fallout ma się dość dobrze jako serialowa marka. Amazon zamierza w końcu rozwijać świat z gier Bethesdy jeszcze bardziej, a zainteresowanie uniwersum nie maleje. Fani mogą więc już zacierać ręce na dalsze odsłony przygód na pustkowiach. Do grudnia pozostaje cierpliwie czekać na więcej szczegółów o fabule i obsadzie.

Źródło: Variety