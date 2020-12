Ellen Page z Beyond Two Souls została transpłciowym mężczyzną

Ellen Page wcielająca się w rolę Jodie Holmes zmieniła płeć. Teraz jest transpłciowym mężczyzną i nazywa się Elliot Page.

Elliot poinformował, że jest szczęśliwy, że dotarł do miejsca w którym się znalazł. Podziękował on wszystkim osobom, które wsparły go w podjętych przez niego działaniach. Obiecał on, że chętnie pomoże każdej osobę, znajdującą się w podobnej sytuacji. Aktor pragnie aby w społeczeństwie było więcej równości i miłości.

Elliot Page informuje, że mógł w końcu pokochać to kim jest, odkrywając autentycznego siebie. Do coming-out’u doszło na Instagramie. Aktor identyfikuje siebie jako niebinarnego transseksualistę. Sześć lat temu, jeszcze jako Ellen Page, uznawał się za homoseksualną kobietę i tworzył związek z tancerką Emmą Portner.

Wizerunek Ellen Page, został wykorzystany w grze Beyond Two Souls. Kanadyjska aktorka użyczyła swojego wizerunku postaci Jodie Holmes, dziewczynie o nadnaturalnych zdolnościach. Produkcja ukazała się na PS3, PlayStation 4 oraz PC.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.