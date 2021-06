Do sieci trafiły zrzuty ekranu i polski trailer Elden Ring. To nowa gra od From Software, która swoim projektem nie odbiega znacząco od pozostałych, soulsowych gier tego studia. Specjalnie dla Was zebraliśmy wszystkie najważniejsze informacje o produkcji w jednym miejscu.

Na sam koniec wczorajszego pokazu pierwszego dnia Summer Game Fest 2021 zaprezentowano nam prawie trzyminutowy trailer Elden Ring. Udostępniono nam także wersję przygotowaną specjalnie na nasz rodzimy rynek. Na pewno poświęcenie tej krótkiej chwili zachęci Was do zakupu gry.

Podobnie do poprzednich dzieł studia mamy tutaj do czynienia z niezwykle mrocznym światem fantasy. Naszym skojarzeniem z tą produkcją jest nasz rodzimy Wiedźmin 3 ze względu na np. możliwość jazdy konno lub design niektórych przeciwników. Jak możemy wyczytać z oświadczenia prasowego dostarczonego przez polski oddział Cenega:

Nowy świat wypełniony fantastycznymi historiami i opowieściami został powołany do życia przez Hidetakę Miyazakiego – twórcę wpływowej i uznanej serii gier DARK SOULS – oraz George’a R. R. Martina – autora Pieśni Lodu i Ognia, bestsellerowego cyklu fantasy według „The New York Times”. Gracze wyruszą w podróż przez misternie utkany świat ociekający krwią i oszustwem. Spotkają na swojej drodze postacie mające własne, wyjątkowe powody, by pomagać lub przeszkadzać im w osiąganiu celów; wrogów, których głębię oddano z niezwykłą starannością; i wreszcie przeróżne straszliwe stworzenia. Przeżywając kolejne przygody, gracze zadecydują o losach tych przeklętych ziem poprzez odkrywanie ich tajemnic i mitów. – czytamy z oświadczenia prasowego nadesłanego przez Cenega

Kiedy zagramy w Elden Ring?

Premiera gry odbędzie się 21 stycznia 2022 roku na PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S oraz PC. Wersja na konsole Xbox korzysta z funkcji Inteligentnego pobierania, co pozwoli rozpocząć rozgrywkę w momencie, gdy jeszcze nie pobierzemy całej gry na dysk sprzętu. Warto też wspomnieć, że osoby, które zakupią produkcję na PS4, za darmo otrzymają ulepszenie do edycji na PS5. Nie zabraknie również polskiej wersji językowej w formie napisów.

Sprawdźcie na koniec garść poniższych screnów wprost z silnika produkcji, które odnaleźliśmy u zagranicznego serwisu o grach VGC. Nie będę ukrywał, że w mojej opinii tytuł prezentuje się naprawdę dobrze, choć w internecie nie zabraknie komentarzy, że oprawa wizualna mogłaby wyglądać lepiej. Jakie Wy macie zdanie na ten temat?