DualSense w eleganckiej czerni. Zobacz świetny projekt fana

Jeden z fanów PlayStation przygotował ciekawą modyfikację pada DualSense. Kontroler prezentuje się świetnie w czarnym kolorze.

Sony nie dostarczyło kilku wariantów kolorystycznych PS5 na premierę. Nieco rozczarowało to fanów, którzy preferują ciemniejsze kolory sprzętu i nic nie wskazuje na to, abyśmy mieli w przyszłości dostać nowe wersje PlayStation 5. Dodatkowo Sony dość zaborczo podchodzi do nieoficjalnych modyfikacji konsoli i zamyka sklepy z wymiennymi panelami.

Ci najbardziej zdeterminowani fani nie zamierzają jednak czekać na ruch producenta. Poniżej możecie zobaczyć efekt pracy jednego z nich. Projekt robi wrażenie i DualSense aż prosi się o więcej wariantów kolorystycznych.

Co ciekawe, autor malowania potwierdził, że pokryty farbą panel dotykowy działa bez zarzutu. Warto też zwrócić uwagę na przyciski, które również zostały wymienione. Dodatkowo udało się zachować teksturę sygnowaną symbolami PlayStation, co robi dość spore wrażenie. Widać, że zabrał się za to doświadczony twórca modyfikacji do akcesoriów.

Choć projekt został wykonany w domu, to raczej odradzamy dokonywania tego typu modyfikacji na własną rękę. DualSense to mimo wszystko dość podatny na zalanie i uszkodzenie farbą sprzęt. Nieuważne przeprowadzenie malowania może pozbawić nas kilkuset złotych z portfela i samego pada.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.