Dodatek The Sims 4: Zjawiska Paranormalne zapowiedziany. Pokazano zwiastun z duchami

Electronics Arts zaprezentowało kolejne DLC do The Sims 4. Motywem przewodnim najnowszego pakietu będą duchy i kontakty z zaświatami. Zapowiedzi towarzyszy krótkie wideo.

The Sims 4 zadebiutowało w 2014. Tytuł do tej pory cieszy się dużą popularnością, głównie za sprawą licznych dodatków i braku podobnych gier na rynku, które mogłyby stanowić konkurencję dla marki. Ostatnie rozszerzenie do Simsów było poświęcone aktywnościom związanym z zimą; debiutowało ono w listopadzie ubiegłego roku. Teraz EA zapowiada kolejne DLC.

Zjawiska Paranormalne trafią na PC, Xboksa One i PlayStation 4 już 26 stycznia 2021. Jedną z ważniejszych nowości, jakie wprowadzi pakiet, będzie typ parceli Nawiedzone Domostwo. Pozwoli on simom zamieszkać w posiadłości, w której po zmroku będą imprezować różnego rodzaju zjawy.

Dodatek zaoferuje też nową umiejętność – medium – która umożliwi wirtualnym ludzikom nawiązywanie kontaktu z zaświatami; oprócz tego otrzymamy ścieżkę kariery dla detektywa paranormalnego. Nie mogło również zabraknąć zestawu nowych ubrań dla simów. Ponadto twórcy obiecali, że wraz z DLC do gry powróci znana z poprzednich odsłon pokojówka Kościlda.

Dagmara Kottke Przygodę z grami zaczynała od tytułów takich jak Worms, THPS i Pizza Connection 2. Aktualnie obcuje przede wszystkim z produkcjami strategicznymi i pomysłowymi indykami; ogólnie gra w tytuły, w które nikt nie gra – i czyta książki, których nikt nie czyta.