17 gier za darmo na Steam. Najlepsze bezpłatne premiery z kwietnia 2025

Zobaczcie, jakie gry za darmo warto pobrać w tym miesiącu. Wybraliśmy dla Was najciekawsze premiery, które odznaczają się albo wysokimi ocenami, albo ciekawym pomysłem na rozgrywkę. Łącznie mamy dla Was kilkanaście tytułów, a to dopiero początek kwietnia, więc tekst będzie jeszcze wielokrotnie aktualizowany o kolejne darmowe gry.

Rozpoczynamy przegląd najlepszych premier free to play z kwietnia 2025. Za dobrą zabawę nie zawsze trzeba płacić, co udowadniamy Wam codziennie, publikując nowe wpisy w naszym dziale „gry za darmo„. Jednak jeśli chcecie mieć te najlepsze w jednym miejscu, tutaj je zebraliśmy.

Początek miesiąca przynosi ze sobą jedną dużą darmową premierę i sporo mniejszych niezależnych tytułów. Każdy z nich przypiszecie do swojego konta bezpośrednio na Steam. Nie są to czasowe rozdawnictwa lub chwilowe oferty, więc każdy z tytułów zostaje z Wami na zawsze.

Veil of Sanity

Zaczynamy porządną dawka strachu, jakiego dostarczy nam Veil of Sanity. Akcja tej darmowej gry przenosi nas do opuszczonego wesołego miasteczka, gdzie jesteśmy wciągnięci w napiętą i pełną atmosfery walkę o przetrwanie. Musimy unikać nieustannego pościgu przerażającego klauna, przedzierając się przez takie lokacje, jak pokręcone domy strachu, mroczne namioty i wiele innych.

Czeka nas rozwiązywanie wielu problemów pod presją. Będziemy naprawiać zepsute generatory, skrzynki elektryczne i szukać niezbędnych narzędzi, by zyskać przewagę i przetrwać noc. Klauna nie da się zatrzymać, ale możemy go przechytrzyć i opóźnić pościg, wciągając go w różne pułapki.

Dochodzi do tego „dynamiczny system zdrowia psychicznego”, zatem będziemy musieli również zarządzać strachem bohatera, by ten nie popadł w obłęd.

Co ciekawe, Veil of Sanity rozpoczyna dłuższą serię psychologicznych horrorów i w przyszłości możemy spodziewać się premier kolejnych rozdziałów historii.

Veil of Sanity – gra za darmo na Steam

Na drugiej stronie kolejna premiera gry za darmo na Steam.