Demon’s Souls na PS4? Wersja na starszą gen. zauważona w Media Markt

Możliwe, że Sony złamie zasadę ekskluzywności Demon’s Souls Remake na PS5. Według węgierskiego oddziału Media Markt gra pojawi się w tym samym czasie na PS4.

Wygląda na to, że PS4 nie czeka szybka zagłada. Sony już wcześniej ujawniło chęć wspierania swojej konsoli przez kilka następnych lat. Największą niespodzianką jest ich dość luźne podejście do ekskluzywności gier, bowiem takie nowości jak Horizon Forbidden West, Marvel’s Spider-Man Miles Morales miały wyjść tylko na PS5, ale wiemy już, że tak się nie stanie. Co ucieszy wielu fanów gier z gatunku soulslike, jest szansa na to, że i Demon’s Souls Remake pojawi się na PS4.

Według informacji zamieszczonej w węgierskim oddziale sklepu Media Markt, Demon’s Souls zadebiutuje 19 listopada także na obecnej generacji konsol. Można już nawet składać zamówienia przedpremierowe na grę. Co ciekawe, Demon’s Souls w wersji na PS4 jakoby kosztuje więcej od wersji na PS5 – 29 999 forintów (370 zł).

Biorąc pod uwagę to, że Sony ma ponad 100 milionów aktywnych użytkowników PS4, wcale bym się nie zdziwił, gdyby przeciek okazał się prawdą. Aczkolwiek już raz zostaliśmy wprowadzeni w błąd przez producenta – na pierwszym trailerze Demon’s Souls była informacja o docelowych platformach, a wśród nich był PC. Materiał wideo dość szybko zniknął z internetu, a na jego miejsce pojawił się zwiastun z nową notką wydawniczą. Nie róbmy więc sobie wielkich nadziei…

Grzegorz Rosa