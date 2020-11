Deluxe Ski Jump 2 trafia na Androida i jest dostępne za darmo

Tytuł-legenda powraca po 20 latach. Od teraz w drugą część „Małysza” możemy grać na urządzeniach z Androidem – i to bezpłatnie.

Kolejny sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich właśnie się rozpoczął. Z tej okazji warto wrócić do klasyki produkcji o tym sporcie. Teraz nadarza się ku temu świetna okazja, bowiem produkcja fińskiego dewelopera Jussiego Koskeli Deluxe Ski Jump 2 wylądowała właśnie na Androidzie.

DSJ 2 pobierzecie ze sklepu Google Play, klikając w ten link. Nie wiadomo, czy i kiedy tytuł trafi na urządzenia z iOS-em. Warto zassać chociażby dlatego, by przypomnieć sobie dawne czasy – no i oczywiście zobaczyć, jak można w to grać bez myszki.

Pierwsza część Deluxe Ski Jump miała premierę w 1999. Dwa lata później ukazała się druga odsłona serii, która była po prostu rozszerzeniem „podstawki”. I to da druga część zyskała sympatię rzesz fanów. Pomimo uproszczonej – nawet na ówczesne czasy – oprawy wideo gra zachwycała przystępnością zasad i przyjemnością płynącą z rozgrywki.

Dagmara Kottke Przygodę z grami zaczynała od tytułów takich jak Worms, THPS i Pizza Connection 2. Aktualnie obcuje przede wszystkim z produkcjami strategicznymi i pomysłowymi indykami; ogólnie gra w tytuły, w które nikt nie gra – i czyta książki, których nikt nie czyta. Przygodę z grami zaczynała od tytułów takich jak Worms, THPS i Pizza Connection 2. Aktualnie obcuje przede wszystkim z produkcjami strategicznymi i pomysłowymi indykami; ogólnie gra w tytuły, w które nikt nie gra – i czyta książki, których nikt nie czyta.