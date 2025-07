Walcz o przetrwanie w nowej darmówce na Steam

Wyobraź sobie, że masz 10 lat, rodzice zniknęli na weekend, a ty musisz sam bronić domu przed potworami. Taki właśnie klimat oferuje świeżo wydane Nightlings, które możecie dorwać całkowicie za darmo na Steamie.

Darmowa gra z dziecięcej perspektywy

Nightlings to pierwszoosobowy horror z zaskakująco szybkim tempem rozgrywki. Na początku wszystko wygląda dość zwyczajnie. Mamy wolny dom, żadnych zakazów, pełną swobodę. Jednak już koło północy do drzwi zaczynają dobijać się dziwne, goblinopodobne stwory wyjęte prosto z miejskich legend. Twoim celem jest jedno: przeżyć. I to nie metaforycznie – dosłownie musisz biegać po domu, barykadować wejścia i zabezpieczać się przed atakiem, zanim będzie za późno.

Z każdą kolejną nocą robi się coraz trudniej. Nowe punkty wejścia, coraz większe napięcie i szybciej poruszające się potwory wymuszają planowanie ruchów z wyprzedzeniem. Gra wymaga nie tylko refleksu, ale i dobrej strategii. W przeciwnym razie poranek może nie nadejść.

Całość została stworzona przez zespół studentów gamedevu w zaledwie 4 miesiące, co samo w sobie jest godne podziwu. Nightlings to ich pierwszy projekt i trzeba przyznać, że jak na debiut, prezentuje się naprawdę klimatycznie. Choć nie jest to produkcja AAA, zdecydowanie zasługuje na uwagę fanów lekkiego dreszczyku i nocnych sesji z horrorem.

Źródło: Steam