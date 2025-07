Gra za darmo za kilka dni będzie płatna | Newsy - PlanetaGracza

Zanurzony w estetyce lat 80., pełen VHS-owych efektów i brutalnych eksperymentów, Haus Of Irndrous to jedna z najciekawszych darmówek we wczesnym dostępie na Steam. Ale to ostatni moment, by zgarnąć ją bez płacenia. Twórcy ogłosili, że 19 lipca gra przejdzie na płatny model i będzie kosztować 1,99 USD. Jeśli jeszcze jej nie dodaliście do biblioteki, czas ucieka.

Gra za darmo, która zmienia model

Haus Of Irndrous to psychologiczny survival horror, który rzuca gracza w sam środek opustoszałej, rozpadającej się posiadłości należącej do tajemniczej korporacji Afgarn. Historia kręci się wokół Ryle’a, który po latach dostaje niepokojący list od ojca. Rusza więc do starego kompleksu badawczego, ale szybko okazuje się, że budynek wchodzi w tryb autodestrukcji, a korytarze pełne są zmutowanych ofiar genetycznych eksperymentów.

Rozgrywka stawia na zarządzanie zasobami, logiczne myślenie i obserwację. Każdy krok kosztuje energię, latarka może zawieść w najgorszym momencie, a każde pomieszczenie to potencjalna pułapka. Do tego dochodzą przeciwnicy zdolni przenikać przez ściany i reagujący na nasze zachowania. Niektóre z nich przyprawiają o ciarki samym wyglądem.

Gra nie prowadzi za rękę. Fabuła odkrywana jest przez porozrzucane notatki, rozmowy radiowe i sugestywną atmosferę. To właśnie ten klimat – zgnilizny, odklejenia i powolnego zanurzania się w szaleństwo – stanowi największy atut tytułu. Jeśli lubisz horrory z duszą i nie boisz się zagadek wymagających skupienia, będziesz jak w domu.

Najpewniej po 19 lipca gra będzie wciąż rozwijana, skoro aktualnie cały czas znajduje się we wczesnym dostępie. Twórcy tłumaczą wprost: płatność pomoże im rozbudować projekt. Ale póki co… jest za darmo.

