Cyberpunk 2077 sprzedałby się lepiej, gdyby nie decyzja Sony

Jeden z członków zarządu CD Projekt skomentował, że usunięcie Cyberpunk 2077 z PS Store mogło zniechęcić graczy do zakupu produktu na innych platformach. Gdyby do tego nie doszło, gra mogłaby się sprzedać jeszcze lepiej.

Bez wątpienia premiera Cyberpunk 2077 zapisze się na kartach historii branży growej. Masa kontrowersji, które towarzyszyły jeszcze przed premierą, przypomina się swoim echem praktycznie codziennie. Przypomnijmy, że gra została usunięta z PlayStation Store, ponieważ jej premierowy stan pozostawiał wiele do życzenia.

Zarząd CD Projekt RED komentuje wycofanie Cyberpunk 2077

Michał Nowakowski, członek zarządu CD Projekt RED, wypowiedział się na temat decyzji Sony o wycofaniu gry ze sklepu PlayStation Store. Według niego „zdecydowanie wpłynęło to na sprzedaż” w kontekście wszystkich pozostałych platform. Jego zdaniem gracze przez to nieumyślnie zniechęcili się do zakupu Cyberpunk 2077 na PC oraz Xbox One. Szczerze mówiąc, wydaje się to wysoce prawdopodobne i niejednokrotnie spotkałem się z taką opinią.

Mimo to, firma odnotowała i tak oszałamiające wyniki. Według statystyk, liczba kopii gry sprzedanych na PS4 figurowała na drugim miejscu rankingu sprzedaży, zaraz za PC. Wspomniana edycja zgarnęła przy tym aż 28% wyniku całej sprzedaży. Nie sposób jednak przewidzieć, o ile sytuacja by się zmieniła na wszystkich platformach, gdyby nie usunięcie gry z PS Store.

Michał Wieczorek Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.