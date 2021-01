Buty z repliką karty graficznej GeForce RTX 3080 i ekranem LCD

Lubicie ubierać się modnie? Co powiecie na buty z ekranem LCD i repliką karty graficznej GeForce RTX 3080?

Na twitterze, na profilu Artifact Studios zaprezentowano futurystyczne buty. Twórcy kanału łączącego realia mody i gier, pochwalili się swoim nowym projektem. Sneakersy wyposażone są w ekran LCD, wentylator oraz imitację karty graficznej firmy Nvidia. Projekt przedstawia się nietuzinkowo, ale ciężko jest sobie wyobrazić by obuwie było wygodne.

Osoby zainteresowanie oryginalnymi pomysłami przyozdobienia wierzchniego okrycia stóp, na pewno zafascynowane będą innymi wizualizacjami na profilu Artifact Studios. Znajdziecie tam buty inspirowane różnymi gatunkami pokemonów, postaciami z gry: Animal Crossing, Among Us czy produkcji Yakuza: Like a Dragon.

Źródło: https://twitter.com/RTFKTstudios/status/1351967027855044609/photo/1

Pozostając przy temacie butów, zachęcamy do poczytania o obuwiu VR ,za które odpowiedzialna jest firma Ecto VR. Działają one jak ruchoma bieżnia. Dzięki temu znajdą zastosowanie w małych pomieszczeniach, ograniczając przestrzeń do zabawy w wirtualnej rzeczywistości do 2 metrów kwadratowych. Więcej o nietypowym wynalazku przeczytacie tutaj.

