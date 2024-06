Powstają remake’i kilku gier Assassin’s Creed – potwierdza oficjalnie Ubisoft

Już w tym roku premierę będzie miała japońska odsłona serii, a w kolejnym (podobno!) niezwykle intrygująco zapowiadające się Assassin’s Creed Hexe. To jednak nie koniec, bo projektów z tego uniwersum jest sporo. Wciąż dochodzą do nich kolejne.

Assassin’s Creed dostanie remake’i

Na oficjalnej stronie Ubisoftu pojawił się długi wywiad z dyrektorem generalnym, Yves’em Guillemotem, dotyczący przyszłości korporacji. Jednym z najbardziej kluczowych IP jest oczywiście cykl o asasynach, także nie mogło zabraknąć pytań właśnie o kolejne gry. Jak wiemy, powstają całkowicie nowe części, ale prezes firmy zapowiedział również remake’i! Tak, w liczbie mnogiej.

Po pierwsze, gracze mogą być podekscytowani remake’ami, które pozwolą nam powrócić do niektórych gier, które stworzyliśmy w przeszłości i zmodernizować je; w niektórych z naszych starszych gier Assassin’s Creed są światy, które wciąż są niezwykle bogate. – wyjaśnił Yves Guillemot

Co ciekawe, firma chce stawiać na to, aby “gry z serii Assassin’s Creed ukazywały się bardziej regularnie, ale by nie było to takie samo doświadczenie każdego roku”. To akurat dobre wieści, bo chyba każdy przyzna, że cykl od zawsze borykał się z “kalkami” i “kopiami” samego siebie. Teraz firma zamierza wydawać odbiegające od siebie produkcje, jak choćby wspomniane Hexe, będące “czymś zupełnie innym” niż Shadows.

Wedle poprzednich plotek, Ubisoft od jakiegoś czasu pracować ma nad remake’iem AC IV: Black Flag, a podobno również na wskrzeszeniem pierwszej części cyklu. Zgaduję, że prędzej czy później wieści te okażą się prawdą.

Źródło: Ubisoft