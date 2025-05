Po 7 latach kolejny darmowy tytuł umiera. Gracze PlayStation i Xbox poszkodowani

Armored Warfare, darmowa gra MMO z czołgami (nie mylić z wiecznie żywym World of Tanks), zakończy swoje życie na konsolach PlayStation 4 i Xbox One 30 lipca 2025 roku. Informacja o zamknięciu pojawiła się cicho na stronie gry w PlayStation Store, bez oficjalnego komunikatu od wydawcy, MY.GAMES. Co ciekawe, wersja na PC nie została objęta tym ogłoszeniem, co sugeruje, że nadal będzie dostępna.

Armored Warfare odchodzi do lamusa (przynajmniej na konsolach)

Mimo nadchodzącego zamknięcia serwerów, wirtualna waluta i dodatki do gry wciąż są dostępne do zakupu w PlayStation Store. To nietypowe, ponieważ zazwyczaj takie elementy są usuwane przed zakończeniem działania produkcji. Gracze powinni być ostrożni przy dokonywaniu zakupów, najpewniej po wyłączeniu serwerów zwroty będą mało prawdopodobne.

Armored Warfare została pierwotnie opracowane przez Obsidian Entertainment i zadebiutowało w 2018 roku. W ciągu lat odpowiedzialność za rozwój gry przeszła na MY.GAMES, a później na Wishlist Games dla wersji PC. Wersje konsolowe były jednak zarządzane osobno i teraz zbliżają się do końca swojej działalności.

Dla graczy zainteresowanych kontynuowaniem rozgrywki, wersja na PC pozostaje dostępna i może stanowić alternatywę, bo nadal cieszy się zainteresowaniem. Zgaduje, że utrzymywanie serwerów konsolowych nie miało już sensu. Zresztą, to inny wydawca, więc raczej nie spodziewałbym się, że i gracze na komputerach muszą szykować się na najgorsze.

Źródło: PlayStation Lifestyle