Apex Legends Mobile zawita na smartfony

Apex Legends Mobile ma być odwzorowaniem produkcji, którą znamy z PC i konsol. Twórcy zdradzają szczegóły.

Szykuje się więc mobilna wersja hitu battle royale, doskonale znana z platform stacjonarnych. Nie należy się jednak nastawiać na cross-play, mimo tego, że chociażby Fortnite na to pozwala. Na początku w testach regionalnych Apex Legends Mobile wezmą udział mieszkańcy Filipin i Indii. Zanim doczekamy się wersji gry od Respawn Entertainment, dedykowanej światowemu rynkowi, twórcy muszą pozbyć się większości błędów.

Czy Apex Legends Mobile pozostanie grą F2P?

FPS nadal pozostaje darmowy, wystąpią jednak opcjonalne mikropłatności. Co ciekawe część bonusów o charakterze kosmetycznym, ma być zarezerwowana wyłącznie dla wydania mobilnego. Nie da się ukryć, że wydawca (EA) skroił tytuł nade wszystko pod ogromny rynek chiński. Mimo tego, że mamy do czynienia z tytułem free-to-play, to mikrotransakcje z pewnością zasilą budżet giganta niemały kwotami. Potwierdzono także, że nad Apex Legends Mobile pracuje ten sam zespół twórców co nad Apex Legends. Rzecz jasna konieczne będzie zoptymalizowanie gdy pod kątem telefonów i tabletów, wraz z dostosowaniem sterowania.

Przypominamy, że Apex Legends trafia również na konsolę Nintendo Switch (dowiedz się więcej). Premiera miała miejsce dnia 9 marca bieżącego roku. Trudno jest jednak mówić o idealnej konwersji. Niestety mały ekran średnio sprawdza się w trakcie sieciowych potyczek, plansze nie wyglądają natomiast estetycznie ze względu na niską rozdzielczość. Poza tym recenzenci narzekają, że animacja nie jest płynna, a czasem mowa wręcz o pokazie slajdów (bohaterowie poruszają się w sposób skokowy). W ten sposób pojedynki z właścicielami komputerów nie mogą się zakończyć naszym zwycięstwem. Nie dziwi więc fakt, że w przypadku Apex Legends Mobile deweloperzy wyrugowali funkcję cross-play. Zabrakło też opcji cross-progression. Nie będzie więc możliwe przeniesienie zdobytych skórek, tytułów czy czempionów na pozostałe konsole czy PC.

Nie zapomnijmy jednak, iż na pozostałych platformach gra cieszy się bardzo pozytywnymi opiniami. Fani chwalą strzelankę za świetny gameplay, atrakcyjną oprawę wizualną i dynamikę rozgrywki. Do gry sukcesywnie wprowadzone są kolejne nowości (sprawdź tutaj).

Apex Legends, to tytuł rozgrywający się w futurystycznym świecie znanym z serii Titanfall. Gra pozwala nam wcielić się w gladiatora przyszłości, który zmaga się z przeciwnikami na arenie. W trakcie starć korzystać będziemy z sygnalizatorów odrodzenia aby wskrzeszać sojuszników. Szybki refleks i skuteczna taktyka będzie nieodzowne by przetrwać w tych trudnych okolicznościach.

