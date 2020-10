Zobaczcie fragment Borat 2. Sacha Baron Cohen rozbawi Was do łez

Jeśli wychodzicie z założenia, że śmiech to zdrowie, to Borat 2 nie powinien zawieść Waszych oczekiwań.

Przedstawiony fragment przedstawia córkę kazachskiego dziennikarza, która połyka lukrowane dziecko, będące ozdobą babeczki. W rezultacie rodzinka dochodzi do wniosku, że malca trzeba koniecznie pozbyć się z brzucha. W związku z tym trafiają do pastora, prosząc go aborcję…

Rzecz jasna tak absurdalny humor nie trafi do każdego, ale jeśli tego rodzaju żarty Was bawią, to w filmie Borat 2 znajdziecie ich zatrzęsienie. Nie zabraknie m.in. satyry biorącej na celownik prezydenta Donalda Trumpa.

Fabuła skupiać się będzie na perypetiach Borata, który po zostaniu celebrytą jest zmuszony do ukrywania swojej tożsamości przed wszędobylskimi fanami.

Premiera została zapowiedziana na dzień 23 października. Pierwotnie produkcja miała ukazać się w kinach, ale sytuacja związana z koronawirusem pokrzyżowała plany twórców. Film tym samym obejrzecie na Amazon Prime (platforma VOD)

