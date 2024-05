YouTube ostatecznie zabija AdBlocki. Tak idiotycznego pomysłu jeszcze nie było

YouTube oficjalnie stało się serwisem nie dla konsumentów, a dla czystej monetyzacji treści. Platforma blokuje AdBlockery i to w skrajnie irytujący sposób.

Cała ta “drama” z pomysłami największej filmowej platformy skupionej wokół użytkowników w sieci zatacza niejako koło, bo firma znów korzysta ze sposobów, aby finalnie doprowadzić użytkowników na skraj załamania, zmuszając do usunięcia AdBlocków.

YouTube ma nowy pomysł i jest koszmarny

Platforma, której właścicielem jest gigant Google, od dawna stara się skierować użytkowników do swojego planu Premium. Zaskoczenia w tym nie ma, bo przecież na tym się zarabia, także nic dziwnego, że korporacja chce wycisnąć z nas jeszcze więcej. Zaczęło się od zwykłych komunikatów, które jednak dało się “przeklikać”. Potem zaczęto celowo spowalniać działanie strony, aby zmusić internautów do kierowanie się w stronę subskrypcji, jednocześnie podnosząc jej cenę. Jeśli jednak mieliście lepszy internet, i tak dało się obejść ten problem.

Od niedawna jednak YT zaczyna coraz mocniej zapowiadać, że nastąpi koniec ery AdBlocków. Do tej pory dostaliśmy jednak wyłącznie groźby (zapewnienia?), bez szczegółów. Teraz, jak twierdzi redakcja Wccftech, pierwszym konkretnym pomysłem korporacji na jednoznaczne ukrócenie blokowania reklam jest… przewijanie filmów do końca. Tak, dobrze czytacie.

Niektórzy internauci myśleli, że to jakiś problem z serwisem, który zostanie rozwiązany. Gdy wchodzili w dany film, ten automatycznie przewijał się na sam koniec. Okazuje się jednak, że to celowe działanie serwisu. W ten sposób YouTube chce kolejny raz zmusić użytkowników do wyłączenia AdBlocka lub kupienia Premium. Wtedy wszystko działa, jak należy.

Okazuje się również, że nie da się samodzielnie przewinąć filmu do konkretnego momentu lub nawet na początek. W niektórych przypadkach może on ładować się bez końca, jednocześnie potwierdzając celowość działania. Zgodnie z doniesieniami wymienionego wyżej serwisu, różne rodzaje AdBlocków dają taki sam efekt i jedynym rozwiązaniem jest wyłączenie ich całkowicie.

Źródło: Wccftech