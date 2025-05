Xbox kończy z konsolami? Następny sprzęt ma być tym ostatnim

Fani Xboxa mogą czuć się nieco zdezorientowani – od dłuższego czasu Microsoft coraz śmielej wprowadza swoje gry na inne platformy, w tym nawet na PlayStation. Zmienia się też samo pojęcie „Xboxa” – według władz korporacji każda nowoczesna platforma może być Xboxem, jeśli tylko działa na niej usługa Game Pass. I właśnie w tym kontekście pojawia się sugestia, że kolejna generacja konsoli Xbox może być tą ostatnią.

Jeden krok od PC, jeden krok od streamingu

Według znanego insidera Toma Hendersona, Microsoft szykuje ostatnią fizyczną konsolę. Choć nie mamy jeszcze oficjalnego potwierdzenia, „sygnały są jasne” – jak sam stwierdził. W opinii wielu graczy gigant zmierza w kierunku sprzętu, który bardziej przypominać będzie peceta z brandingiem Xboxa, niż klasyczną konsolę.

Wśród spekulacji pojawia się też drugi możliwy scenariusz – dominacja streamingu. Gracze zauważają, że za dekadę usługi chmurowe mogą zdominować rynek do tego stopnia, że fizyczny sprzęt stanie się zbędny. W takim świecie konsole, tak jak je znamy, mogą odejść w zapomnienie – zarówno Xbox, jak i PlayStation.

Choć Phil Spencer, szef działu gier Microsoftu, sugeruje, że nadchodzący Xbox może mocno zaskoczyć i „namieszać” jak kiedyś Xbox 360 w czasach PS3, to dla wielu to może być już ostatni rozdział w historii tego sprzętu. Zamiast walczyć o ekskluzywność, Microsoft chce być obecny wszędzie – na komputerach, konsolach konkurencji i w chmurze.

Czy to dobrze? To zależy. Dla graczy multiplatformowych – świetnie. Dla fanów konsolowych tytułów exclusive – może być to smutny znak czasów.

Źródło: Tech4Gamers