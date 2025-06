Xbox najwyraźniej po cichu skończył sprzedawać płyty z grami

Wygląda na to, że Microsoft coraz śmielej odwraca się od fizycznych wydań gier. Choć jeszcze kilka lat temu Xbox walczył z PlayStation niemal jak równy z równym, dziś jego strategia coraz mocniej przesuwa się w stronę pełnej cyfryzacji. Ostatnia decyzja o rezygnacji z płyt przy premierze dużych tytułów tylko dolała oliwy do ognia.

Kody zamiast płyt, Xbox wchodzi w cyfrę

Jak donosi sklep z grami VGP, trzy nadchodzące gry od Microsoftu: Ninja Gaiden 4, The Outer Worlds 2 oraz Gears of War Reloaded, otrzymają fizyczne wydania na PlayStation 5 w tradycyjnej formie z płytą w środku. Na Xboxie wygląda to jednak zupełnie inaczej. W pudełku znajdziemy tylko… kod do aktywacji cyfrowej wersji. Żadnego nośnika.

Decyzja spotkała się z krytyką graczy, którzy uważają, że pozbawia ich ona wyboru. Wielu użytkowników podkreśla, że jeśli chcą wersji cyfrowej, kupują ją w sklepie online. Jeśli jednak decydują się na pudełko, oczekują, że w środku znajdzie się fizyczna kopia gry. „Kod w pudełku to szaleństwo” – piszą rozgoryczeni fani.

Sytuację dodatkowo komplikuje brak wersji Deluxe różnych gier na Xboxa w ofercie VGP. Znowu dostaniemy tylko kod. Właściciele PS5 mają więc więcej opcji, mimo że chodzi o tytuły opracowywane przez studio należące do Microsoftu. Oficjalny komentarz firmy jeszcze się nie pojawił, ale wiele osób już teraz ocenia ten ruch jako zniechęcający i krzywdzący dla graczy preferujących fizyczne wydania.

Choć trend cyfryzacji postępuje w całej branży, ta zmiana jest wyjątkowo widoczna i bolesna dla fanów Xboxa. Szczególnie że fizyczne wersje gier oferują coś więcej niż tylko możliwość grania offline. To także kolekcjonerstwo, wartość odsprzedaży i poczucie posiadania czegoś realnego.

Źródło: tech4gamers