Wielkie hiciory od dzisiaj w Xbox Game Pass Standard. Już możecie grać

Od dzisiaj w abonamencie Xbox Game Pass Standard dostępne są 3 nowe gry. I to nie byle jakie, bo mówimy o co najmniej dwóch hitach!

Po wprowadzeniu planu Standard dla tych, którzy chcieli nieco taniej płacić za subskrypcję Xbox Game Pass, Microsoft w końcu dorzucił kilka ciekawych pozycji. Wcześniej mogli je ogrywać tylko posiadacze droższych pakietów.

Jeśli zastanawiacie się nad wykupieniem usługi, warto rozważyć tanie doładowania z Instant-Gaming. Gigant z Redmond podobno dąży do ukrócenia tego typu oszczędności, więc radzę korzystać, póki jeszcze się da!

Xbox Game Pass Standard z nowymi grami od dzisiaj:

Another Crab’s Treasure – dostępne

– dostępne Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes – dostępne

– dostępne Starfield – dostępne

Nie da się zaprzeczyć, że największym hitem w usłudze jest Starfield, czyli dostępne do tej pory w droższych planach RPG od Bethesdy, stanowiące ich zupełnie nowy świat po Falloucie czy The Elder Scrolls. Starfield… no cóż, nie udał się aż tak, jak mógłby, choć ciężko powiedzieć, że to gra, w której bawiłem się źle. Z pewnością fani Bethesdy mogą liczyć na wiele godzin niezłej rozgrywki, a i reszta powinna sprawdzić ten tytuł. Po szeregu aktualizacji jest już lepiej. A jeśli zainstalujecie mody? To już w ogóle!

Jest tu też cieszące się sporą popularnością w momencie debiutu jRPG Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes bardzo mocno czerpiące z serii Suikoden. Gracze, którzy lubują się w tych klimatach, muszą chociaż sprawdzić, „z czym to się je”. Trzecia nowość to Another’s Crab Treasure, jedna z ubiegłorocznych perełek indie. To zaskakująco dobry soulslike z krabem w głównej roli.

Źródło: Xbox Game Pass